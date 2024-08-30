ABD, İsrail'e Gazze'deki tahliye emirlerini azaltması için çağrıda bulundu

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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Gazze'de halkın sürekli göç etmesine sebep olan "tahliye emirlerini" azaltması için İsrail'e çağrı yaptığı öne sürüldü.

ABD Ulusal Halk Radyosu'nun (NPR) sızdırılan bir ABD'nin İsrail Büyükelçiliği belgesine dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Gazze'de yüzbinlerce sivili sürgüne mahkum eden İsrail yönetiminin "toplu tahliye emirlerinden" endişe duyduğunu İsrail yönetimine bildirdi.

Haberde, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) İsrail'in tahliye emirlerinin Filistinli nüfus üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirme notunu da içeren bir telgraf gönderdiği belirtildi.

Belgede, "İsrail ordusunun daha fazla hareket özgürlüğü sağlamak için süresi sona eren tahliye emirlerini iptal etmesi, nüfusun güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamak için tahliye emirlerinin verilmesinden en az 48 saat sonra operasyonları durdurması ve insani yardım alanlarını koruyarak sürekli erişilebilirliği sağlaması" gibi hafifletici önlemlerden bahsedildiği ifade edildi.

İsrail'in Filistinlileri tekrar tekrar yerinden ettiğine dikkati çekilen haberde, Gazze'de yaşanılabilir ve güvenli bölgelerin boyutunun son derece azaldığının altı çizildi.

Haberde, söz konusu belgeye göre, tekrarlanan ve çoğu zaman aceleye getirilen tahliye emirlerinin sivillerin zarar görmesine yol açtığı, İsrail ordusunun bahsi geçen tahliye emirlerini yeterli uyarıları yapmadan verdiği ve gerekli zamanı tanımadan operasyonlara başladığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Gazze'nin yüzde 88'inden fazlasının şu anda tahliye emri altında olduğu hatırlatılan haberde, belgede İsrail ordusunun sadece 22 Temmuz'dan bu yana Gazze'de en az 20 tahliye emri yayınladığı bilgisinin de yer aldığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, Gazzeli sivillerin, tahliye emri verildikten birkaç saat sonra İsrail hava saldırılarının başladığı ve tehlikeli koşullar arasında kaçmak zorunda kaldıkları yönünde ifadeler kullandığına da yer verildi.