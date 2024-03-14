ABD, İsrail'e Gazze'ye yardım tırı girişini artırmasını istiyor

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İsrail basınına göre, ABD, İsrail'e, saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne günlük 400 ila 450 yardım tırının girmesine izin vermesini istiyor.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'a açıklama yapan ve ismi açıklanmayan ABD'li yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine günde 300 yardım tırının girmesine izin verilmesini istediğini söyledi.

ABD'li yetkili bu miktarın, halkın sürekli ve düzenli beslenmesini karşılamak için gerekli asgari miktar olduğunu ancak halihazırda Gazze Şeridi'ne 200'den az yardım tırının girdiğine dikkati çekti.

Açlığın kol gezdiği Gazze'nin kuzeyine ilişkin ABD'li yetkili, " Washington, bölgeye bol miktarda yiyecek ulaştırılması için uzun bir süre günlük 100 ila 150 yardım tırının girmesini istiyor." ifadesini kullandı.

ABD'li yetkili, Gazze Şeridi'ne işaret ederek, "Burada hala bir insani kriz ve yapılması gereken çok şey var." diye konuştu.

İsrail ordusunun 160 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail ordusu, 12 Mart'ta 6 yardım tırının Gazze Şeridi'nin kuzeyine, ABD yönetimiyle varılan anlaşma sonucu ulaştırıldığını duyurmuş, bunlar 20 Şubat'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine ulaştırılan ilk yardım konvoyu olmuştu.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu açıklamış, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.