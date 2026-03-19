ABD, İsrail'in İran Planından Haberdar - Son Dakika
ABD, İsrail'in İran Planından Haberdar

19.03.2026 00:12
ABD, İsrail'in İran'daki Güney Pars doğal gaz sahasını hedef alma planından bilgilendirildi.

ABD'nin, İsrail'in İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasıyla bağlantılı enerji tesislerini hedef alma planı hakkında bilgilendirildiği, ancak saldırıda yer almadığı iddia edildi.

Associated Press'in (AP), isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, İsrail'in Güney Pars doğal gaz sahasını hedef alma planından haberdardı.

ABD'nin plan hakkında önceden bilgilendirildiğini ancak saldırıda yer almadığını öne süren kaynak, Washington yönetiminin İsrail'in söz konusu kararını destekleyip desteklemediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği belirtilen saldırıda doğal gaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının vurulduğu belirtilmişti.

Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, İsrail'in İran Planından Haberdar - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD, İsrail'in İran Planından Haberdar - Son Dakika
Advertisement
