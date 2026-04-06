ABD-İsrail'in Kum'a Saldırısı

ABD- İsrail'in İran'a saldırılarında Kum kentindeki bir yerleşim biriminin hedef alındığı bildirildi.
Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi, kent merkezinde bir sivil binanın füzeyle vurulduğunu söyledi.
Hayderi, saldırı sonrasında can kaybı veya yaralılara dair bilgi vermedi.
Kum Eyalet Valisi Ekrem Behramcu, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Kum'a düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin sivil binanın hasar gördüğünü, 30'u emniyet görevlisi 106 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.
