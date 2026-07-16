ABD-İsrail Krizi: Askere Uçak Tahliyesi Sorunu - Son Dakika
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ABD-İsrail Krizi: Askere Uçak Tahliyesi Sorunu

16.07.2026 16:48
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ABD'nin Ben-Gurion Havalimanı'ndaki askeri uçaklarının tahliyesi konusunda İsrail ile anlaşmazlık sürüyor.

ABD ve İsrail arasında, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda konuşlu Amerikan yakıt ikmal (tanker) uçaklarının tahliyesi konusunda yaşanan anlaşmazlık büyüyor.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ulaştırma Bakanlığı dün, ABD askeri unsurlarının başka bölgelere taşınması konusunda bir çözüme ulaşıldığını açıklamış olsa da duruma yakın üst düzey bir ABD askeri kaynağı, Amerikan ordusu temsilcilerinin İsrail ordusu yetkililerine, kendilerine sunulan alternatiflerin uygun olmadığını açıkça ilettiğini söyledi.

Aynı kaynağa göre, İsrail içinde uçakların taşınması önerilen diğer askeri üsler oldukça sıkışık durumda ve Pentagon'un güvenlik ile operasyonel standartlarını karşılamıyor.

Bu durum, acil bir kriz anında uçakların anında tam operasyonel kapasiteye ulaşmasını zorlaştırıyor.

Sonuç olarak, Amerikan askeri temsilcileri Ben-Gurion Havalimanı'nda kalmak zorunda olduklarını net bir dille ifade etti.

Mevcut kriz, Ulaştırma Bakanlığı ile güvenlik bürokrasisi arasında bir süredir yaşanan gerilimin ardından patlak verdi.

Bu gelişme üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın konuyu doğrudan ele alması bekleniyor.

Böylelikle Pentagon'un, sivil uçuşları aksattığı gerekçesiyle sunulan alternatif askeri üsleri güvenlik standartlarına uymadığı için reddetmesiyle uçakların park sorunu Başbakan'ın müdahalesini gerektiren diplomatik bir krize dönüştü.

ABD'nin Ben-Gurion Havalimanı'nı kullanma talebi, Amerikan ordusunun Basra Körfezi'ndeki üslerine yönelik olası bir saldırı dahil bölgedeki "en kötü senaryolara" hazırlık yapma ihtiyacından kaynaklanıyor.

ABD ordusu şu anda havalimanında kalma konusunda ısrar ediyor.

ABD uçakları sivil uçuşları engelliyor

İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv Ben-Gurion Havalimanı'nda askeri uçakların seyahat sezonunun hareketlendiği dönemde ticari uçuşları aksatacağı, havalimanının kapasitesini düşüreceği eleştirisi İsrail basınında yer almıştı.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev, yaz tatili sezonunun en yoğun olduğu bu dönemde sivil uçuş takviminin zarar görmesini engellemek amacıyla, yakıt ikmal uçaklarının havalimanından kaldırılmasını ve sayılarının 20 ile sınırlandırılmasını daha önce talep etmişti.

İsrail ordusu ise, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de desteğiyle, uçakların Necef Çölü'ndeki hava üslerine taşınmasına karşı çıkmıştı.

ABD'nin İran ile tırmanan gerilim nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu askeri tanker uçaklarının tahliyesini askıya aldığı duyurulmuştu.

İran ile sağlanan ateşkes ve mutabakat sonrası yakıt ikmal uçaklarını Avrupa'ya gönderen ABD, İran'a saldırılarının yeniden başlamasının ardından tekrar İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlandırmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İsrail Krizi: Askere Uçak Tahliyesi Sorunu - Son Dakika

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