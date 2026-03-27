ABD-İsrail Saldırıları İran'ın Füze Tehditini Azaltamadı

27.03.2026 18:26
ABD ve İsrail'in saldırıları İran'ın füze tehdidini zayıflattı ama tamamen ortadan kaldırmadı.

NEW ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ülkenin füze tehdidini "yerle bir ettiği ancak ortadan kaldırmadığı" ileri sürüldü.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde, ABD ve İsrail'in, İran'ın füze fırlatma üslerini bombaladığı ve neredeyse bir aydır süren savaşta bazılarını "defalarca vurduğu" ancak Tahran'ın füzelerinin "uçmaya devam ettiği" savunuldu.

Haberde, "Askeri analistler ve eski ABD subayları, savaşın başlarında İran'ın Basra Körfezi kıyı şeridine yakın üslerine ve füze rampalarına ağır kayıplar verdiren hava saldırılarının ardından İran'ın artık daha uzun menzilli füzelerle kendi topraklarının daha iç kesimlerinden ateş etmeye başladığını söyledi." ifadeleri kullanıldı.

Tahran'ın misillemelere devam ederek çatışmayı uzattığı ve ekonomik maliyeti artırdığı öne sürülen haberde, İran'ın çok daha az füze ateşlediğine (günde yaklaşık bir düzine) ancak bunları İsrail ve bölgedeki Arap devletlerinin "daha savunmasız" hedeflerine ve bazı durumlarda daha büyük hasara yol açtığı iddia edildi.

Gazetenin haberinde, "İran'ın füze sistemlerinin sürekli Amerikan-İsrail bombardımanına karşı gösterdiği direnç, savaşın temel hedeflerinden biri olan Tahran'ın Orta Doğu'yu füze ve insansız hava araçlarıyla tehdit etmesini engelleme amacının gerçekleşmeme ihtimalini artırıyor, Başkan (Donald) Trump ise önümüzdeki haftalarda savaşa hızlı bir son vermeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde bazı analistlere göre, İran'ın füze cephaneliğinin hasar görmüş olduğu ancak hala sağlam durumdayken savaşı durdurmanın, yer altı üslerinden füzelerin kurtarılmasına ve üretim fabrikalarının yeniden inşa edilmesine olanak sağlayacağı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

