ABD, İtalya'ya 60 Milyon Euro Değerindeki Yağmalanmış Eserleri İade Etti - Son Dakika
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ABD, İtalya'ya 60 Milyon Euro Değerindeki Yağmalanmış Eserleri İade Etti

İtalyan polisi, ABD tarafından ülkeye iade edilen tahmini 60 milyon euro değerindeki yaklaşık 600 parça yağmalanmış eserin tarihin çeşitli dönemlerinde çalındığını ve ülke genelindeki galeri, müze ve özel koleksiyonlara satıldığını bildirdi. İtalyan yetkililer, uzun süren bir soruşturma sonucunda iade gerçekleştiğini ve yağmalanan eserler arasında bronz eşyalar, madeni paralar, arşivlik varlıklar, antik sikkeler, miğferler, mozaikler, mücevherler ve fresklerin bulunduğunu belirtti. İtalya, mezar soyguncuları tarafından yağmalanan ve yasadışı yollarla satılan binlerce eski eseri geri alma çabalarının son halkasını tamamlamış oldu.

29.05.2024 12:32
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ROMA, 29 Mayıs (Xinhua) -- İtalyan polisi Salı günü yaptığı açıklamada, tahmini 60 milyon euro (65 milyon ABD doları) değerindeki yağmalanmış yaklaşık 600 parça eser ve antikanın ABD tarafından ülkeye iade edildiğini bildirdi.

Eserlerin tamamı, tarihin çeşitli dönemlerinde çalınıp ABD'ye getirilmiş ve ülke genelindeki galeri, müze ve özel koleksiyonlara satılmış parçalardan oluşuyor.

İtalyan yetkililere göre, İtalyan jandarma gücü Karabinyer'e bağlı Miras Koruma Birimi'nin ülkedeki çeşitli savcılıklarla koordinasyon halinde ve New York Bölge Savcılığı ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları kurumunun yardımıyla yürüttüğü uzun süreli soruşturma sonucunda iade gerçekleşti.

Karabinyer, yağmalanan eserler arasında bronz eşyalar, madeni paralar ve arşivlik varlıkların bulunduğunu ve bunların tamamının İtalya'nın orta ve güneyinde gerçekleştirilen yasadışı kazılardan ve müze, kilise ve özel mülklerde yapılan hırsızlıklardan elde edildiğini belirtti.

M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen Helenistik döneme ait bir bronz ile New York'ta yaklaşık 500.000 ABD dolarına satılmak üzere olan M.Ö. 4. yüzyıldan kalma antik dönem gümüş Yunan sikkesi (tetradrahmi) en değerli parçalar arasında yer alıyor.

Bunların yanı sıra M.Ö. 9. yüzyıl ile M.S. 3. yüzyıl arasına tarihlenen antik sikkeler, miğferler, mozaikler ve mücevherler ile 17. yüzyıldan kalma freskler de iade edilen eserler arasında öne çıkıyor.

İtalya'nın, mezar soyguncuları tarafından yağmalanan ve dünyanın dört bir yanındaki sanat tacirlerine yasadışı yollarla satılan binlerce eski eseri geri alma çabalarının son halkası böylece sonuç vermiş oldu.

Karabinyer Miras Koruma Birimi tarafından hazırlanan son rapora göre, sadece 2023 yılında tahmini 264 milyon euro değerinde yaklaşık 105.474 parça yağmalanmış sanat eseri bulunarak İtalya'ya geri getirildi.

Kaynak: Xinhua

İtalya, Sanat, Uluslararası İlişkiler, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İtalya'ya 60 Milyon Euro Değerindeki Yağmalanmış Eserleri İade Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, İtalya'ya 60 Milyon Euro Değerindeki Yağmalanmış Eserleri İade Etti - Son Dakika
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