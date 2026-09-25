ABD, kaçırılan 36 Suriye eserini iade etti, Bakan memnuniyet duydu

ABD, Suriye'ye ait 36 tarihi eseri, yasa dışı yollarla kaçırılan eserlerin ait oldukları topraklara geri verilmesi kapsamında Suriye'ye iade etti.

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, devlet televizyonu El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, Suriye'ye ait 36 değerli tarihi eserin ABD tarafından iade edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Salih, 36 tarihi eserin iadesinin Suriye ile ABD arasındaki kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Suriye'nin tarihi ve arkeolojik eserleri, ülkede 2011'de başlayan iç savaş sürecinde kaçakçılık ve yasa dışı ticaret nedeniyle yurt dışına çıkarılmıştı.