ABD, Kargo Gemisi İçin 100 Milyon Dolarlık Dava Açtı

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NEW ABD Adalet Bakanlığı, 26 Mart'ta Maryland eyaletindeki limana yakın bir köprüye çarpan büyük kargo gemisinin işletmecisine karşı 100 milyon dolarlık dava açtığını duyurdu.

Bakanlığın sayfasında paylaşılan yazılı açıklamada, Baltimore Limanı yakınlarındaki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak büyük hasara yol açan "Dali" isimli geminin işletmecisinden, enkazın temizlenmesi ve limanın yeniden açılması için harcanan 100 milyon doların tazmin edilmesinin istendiği belirtildi.

Açıklamada, "Dali'nin enkazı ve köprünün kalıntıları seyrüsefer kanalını tıkadı ve Baltimore Limanı'na giriş çıkış yapan tüm nakliyeyi durma noktasına getirdi. Köprünün kaybı ayrıca ulaşım altyapımızdaki kritik bir otoyolu ve yerel yolcular için önemli bir atardamarı da kesti." ifadelerine yer verildi.

Dava dosyasında Baltimore'dan Sri Lanka'ya hareket ettiği sırada Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpan geminin elektrik ve mekanik sistemlerinin bakımının düzgün yapılmadığı, bunun sonucunda geminin "güç kaybederek rotasından çıktığı" iddia edildi.

Açıklamada, ayrıca Adalet Bakanı Merrick B. Garland'ın, "Adalet Bakanlığı, 6 kişinin trajik ölümüne, ülkemizin ulaşım ve savunma altyapısının bozulmasına yol açan, Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasından sorumlu olanların hesap vermesini sağlamaya kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

Hatanın tamamen gemi işletmesine bağlandığı ve "önlenebilir" olduğu belirtilen kazanın maliyetinin, "Amerikan vergi mükellefleri tarafından değil, kazaya neden olan şirketler tarafından karşılanması gerektiği" vurgulandı.

Olay

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne 26 Mart'ta yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük kısmı çarpma sonucu çökmüş, üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasının ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmış, hayatını kaybeden 6 işçinin cesetleri nehirde bulunmuştu.

Yaşamını yitiren son işçinin cesedine 26 Mart'ta nehirde ulaşılmasının ardından Francis Scott Key Köprüsü, kontrollü patlatmayla tamamen yıkılmıştı.

Maryland eyalet yetkilileri, yıkılan köprünün yeniden inşasının 4 yıl süreceğini ve 1,9 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor.