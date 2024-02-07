ABD, KDC\'deki çatışmaların sona ermesi için diyalog çağrısında bulundu

ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda güvenlik güçleri ile isyancı gruplar arasında uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle diyalog çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in silahlı gruplarla uzlaşma yolunu kolaylaştırmak amacıyla eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile görüştüğünü bildirdi.
Taraflara diyalog çağrısı yapan Miller, "Bölgesel liderlerin yardımı çatışmanın çözümü açısından hayati önem taşıyor." İfadelerini kullandı.
KDC'nin doğusunda 20 yıldır çatışmalar sürüyor
Komşu ülkelerin ekonomik ve siyasi çıkarları nedeniyle defalarca çatışma bölgesi haline gelen KDC'de halihazırda 266 silahlı grup bulunuyor.
Ülkede, hükümete yönelik tehdidin boyutu nedeniyle KDC ordusuna mensup eski askerlerce kurulan isyancı 23 Mart Hareketi (M23) ve Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati Hareketi gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle kurulan Demokratik İttifak Güçleri (ADF) gibi isyancı gruplar öne çıkıyor.
KDC'nin doğusundaki otorite eksikliğinden faydalanıp alan kazanmaya çalışan ADF'nin saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin de yerinden edildiği tahmin ediliyor.
İlk olarak 2012'de hükümete karşı isyana başlayan ve Kuzey Kivu'da etkin olan M23, daha önce defalarca büyük şehirleri ele geçirdi ve BM güçlerince geri püskürtüldü.
KDC hükümeti, yaklaşık 20 yıldır altın ve değerli madenlerin kontrolünü ele geçirmeye ve bölgede alan kazanmaya çalışan silahlı gruplarla mücadele ediyor.
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