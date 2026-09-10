ABD'li diplomat NATO'da müttefiklerden UCM'nin tasfiyesi için destek istedi

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "sistematik olarak tasfiye edilmesi" için diğer müttefiklerden destek talep ettiği öne sürüldü.

Politico dergisinin ismini açıklamak istemeyen üç NATO diplomatının açıklamalarına dayandırdığı haberine göre Whitaker, NATO büyükelçileriyle temmuz ortalarında basına kapalı düzenlenen bir toplantıda bir araya geldi.

Whitaker mahkemenin "sistematik olarak tasfiye edilmesine yönelik bir kampanyaya" katılımları konusunda diğer müttefiklerden yardım isterken, NATO devletlerine UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nden çekilmeleri çağrısında bulundu.

Daimi Temsilci Whitaker, bu toplantıda sözlerini "ABD'nin yanında kimlerin yer aldığını yakından takip edeceğiz." şeklinde sonlandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere Gazze'deki soykırım için birçok İsrailli yetkili hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM'yi birçok kez eleştirmiş ve müttefiklerine UCM'den çekilme çağrısı yapmıştı.

ABD, UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'ne taraf değil.