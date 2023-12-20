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ABD'li ilaç şirketi Rite Aid'in yüz tanıma teknolojisi kullanımı 5 yıl yasaklandı - Son Dakika
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ABD'li ilaç şirketi Rite Aid'in yüz tanıma teknolojisi kullanımı 5 yıl yasaklandı

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Rite Aid'in mağaza çalışanlarının müşterileri haksız yere suçlamasına yol açacak şekilde yüz tanıma teknolojisini suistimal etmesi üzerine, şirketin bu teknolojiyi 5 yıl boyunca kullanması yasaklandı.

ABD\'li ilaç şirketi Rite Aid\'in yüz tanıma teknolojisi kullanımı 5 yıl yasaklandı
20.12.2023 - 11:44,
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ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ABD'li ilaç şirketi Rite Aid'in, yüz tanıma teknolojisini, mağaza çalışanlarının müşterileri "haksız yere" hırsızlıkla suçlamasına yol açacak şekilde suistimal etmesi üzerine, şirketin bu teknolojiden yararlanmasını 5 yıllığına yasakladı.

FTC, Rite Aid'in hırsızlıkları önlemek amacıyla 2012-2020 tarihlerinde yüzlerce mağazasında kullandığı yapay zekadan yararlanılan yüz tanıma teknolojisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şirketin, yüz tanıma teknolojisini mağaza çalışanlarının müşterileri "haksız yere" hırsızlıkla suçlamasına neden olacak şekilde kötüye kullandığı aktarıldı.

Şirketin söz konusu teknolojiyi kullanırken gerekli güvenlik önemlerini almadığı kaydedilen açıklamada, Rite Aid'in mağazalarında yüz tanıma teknolojisini kullanırken "makul prosedürleri uygulamadığı ve tüketicilerin zarar görmesini engellemediği" gerekçesiyle 5 yıl bu teknolojiyi kullanmasının yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan Rite Aid, internet sitesinden yaptığı açıklamada, yüz tanıma teknolojisini "sınırlı sayıda mağazada" kullandığını ve bunu kullanmayı yaklaşık 3 yıl önce bıraktığını bildirdi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Rite Aid, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li ilaç şirketi Rite Aid'in yüz tanıma teknolojisi kullanımı 5 yıl yasaklandı - Son Dakika
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