ABD'li Komutanlardan 'Kıyamet Günü' İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'li Komutanlardan 'Kıyamet Günü' İddiası

04.03.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bazı komutanların, askerleri kıyamet gününe inandırmaya çalıştığı iddia edildi.

ABD'de bir sivil toplum kuruluşuna yapılan şikayetlerde, bazı ABD'li komutanlar tarafından askerlere, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarıyla "İncil'deki kıyamet gününü" yaşatmayı amaçladığının söylendiği iddia edildi.

ABD ordusu mensuplarının din özgürlüğünü sağlamayı hedefleyen ve kar amacı gütmeyen kuruluş Askeri Din Özgürlüğü Vakfına (MRFF) gönderilen bir e-postada, bazı ABD'li komutanların, İsrail ile İran'a karşı yürütülen saldırılarla ilgili "kıyamet günü" yorumu yaptığı öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan bir astsubayın gönderdiği e-postada, savaşa hazırlık brifinginde komutanların askerlere, ABD'nin İran'a saldırılarında yaşananlar konusunda "korkulmaması" gerektiğini belirttiği aktarıldı.

E-postada, komutanın askerlere savaşın "Tanrı'nın ilahi planının bir parçası" olduğunu söylediği ve özellikle "Armageddon'a ve İsa Mesih'in dönüşüne atıfta bulunan Vahiy Kitabı'ndan çok sayıda alıntı yaptığı" ileri sürüldü.

E-postada bahsi geçen birliğin üyeleri arasında en az 10 Hristiyan, bir Yahudi ve bir de Müslüman olduğu belirtildi. Birliğin, bölgede "hazır destek" göreviyle konuşlandırıldığı ifade edildi.

Kendisini Hristiyan olarak tanıtan astsubayın e-postasında şu ifadeler kullanıldı:

"Komutan, (ABD Başkanı Donald Trump'ın) İran'da Armageddon'u başlatmak ve İsa'nın dünyaya dönüşünü işaretlemek için İsa tarafından görevlendirildiğini söyledi. Bütün bunları söylerken yüzünde büyük bir sırıtış vardı, bu da mesajını daha da çılgınca gösterdi. Komutanımız muhtemelen 'Önce Hristiyan' destekçisi olarak tanımlanabilir. Uzun zamandır böyle davranıyor ve emri altındaki herkesin tıpkı kendisi gibi Hristiyan olmasını istediğini açıkça belirtiyor. Bu, operasyon hazırlık brifinginde bulunan birçok kişiyi şok etti."

Söz konusu e-postanın, MRFF'nin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaştan bu yana ABD'ye ait 50'den fazla askeri birlikten aldığı 200'den fazla mesajdan sadece biri olduğu aktarıldı.

Başvuruların hacmi: "Patlama yaşanıyor"

1981-1989'da ABD Başkanı Ronald Reagan döneminin Beyaz Saray hukuk danışmanı, eski bir hava kuvvetleri subayı ve MRFF Başkanı Mikey Weinstein, açıklamasında, Başkan Donald Trump'ın izlediği "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) politikalarına tepki gösterdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth döneminde Pentagon'a dini unsurları dahil etme çabalarının yoğunlaştığına işaret eden Weinstein, ofisine gelen başvuruların hacmiyle ilgili olarak, "Patlama yaşanıyor." dedi.

Weinstein, "Çok ırklı ve çok dinli bir orduya Hristiyan milliyetçiliğini dahil etmek, ordunun uzun süredir sürdürülen temelleriyle tam bir tezat oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Komutanlardan 'Kıyamet Günü' İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:30:39. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD'li Komutanlardan 'Kıyamet Günü' İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.