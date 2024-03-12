- ABD'li yazar ve eşi, Ramazan'ın gelişiyle Müslüman oldu
TEXAS - ABD'li yazar ve aktivist Jeffery Shaun King ve eşi, Ramazan ayının gelişiyle Müslüman oldu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına verdiği tepkiyle bilinen ABD'li yazar ve aktivist Jeffery Shaun King ve eşi, ABD'nin Texas eyaletinde bir camiye giderek Ramazan ayının başlamasına 1 gün kala Müslüman oldu. King ve eşi, imam eşliğinde Kelime-i Şehadet getirdikleri anları sosyal medyadan paylaştı.
Sosyal medyada 6 milyondan fazla takipçisi olan Shaun, Filistinlilerin haklarını savunduğu için Instagram'ın kendisine yasak uyguladığını ifade etmişti.
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