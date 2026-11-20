The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'li yetkililerin son günlerde Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantılarda Donbas'ın kontrolünü Rusya'ya vermesi karşılığında Ukrayna'nın NATO üyeliğini gündeme getirdiğini öne sürdü.

WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, son aylarda kapalı kapılar ardında yürütülen Ukrayna barış görüşmelerinde "Ukrayna'nın Rusya'ya toprak vermesi karşılığında NATO üyeliği" fikrini gündeme getirdi.

Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın NATO üyeliğini reddettiğine işaret eden kaynaklar, buna rağmen Kushner ve Trump'ın Barış Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu konuyu son toplantılarda sık sık dile getirdiğini aktardı.

2 senaryo gündemde

Kaynaklar, bu konunun son olarak geçen hafta Dublin'de Kushner ve Witkoff'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede konuşulduğunu kaydetti.

ABD'nin son dönemdeki toplantılarda 2 senaryoyu gündeme getirdiğine işaret eden kaynaklar, bunlardan ilkinin NATO üyeliği karşılığında Ukrayna'nın Donbas bölgesinin kontrolünü Ruslara vermesi olduğunu belirtti.

Kaynaklar, ikinci senaryonun ise Donbas'ın Ukrayna'nın elinde kalacağı şekilde çatışmanın durdurulması ve Ukrayna'ya ABD ve Avrupa ülkeleri ile imzalanacak bir anlaşma yoluyla Rus saldırılarına karşı güvenlik garantileri verilmesi olduğunu ifade etti.