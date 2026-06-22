ABD'lilerin İran Mutabakatı Üzerine Görüşleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'lilerin İran Mutabakatı Üzerine Görüşleri

22.06.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankete göre, ABD'lilerin %37'si İran mutabakatını olumlu bulurken, %78'i çatışmanın son bulmasını istiyor.

ABD'de yapılan bir anket, ABD'lilerin yüzde 37'sinin varılan mutabakatın "İran için daha iyi olduğunu" düşündüğünü ortaya koydu.

CBS News ve YouGov tarafından 17-19 Haziran'da, 2 bin 519 ABD'li yetişkinle, İran ile varılan mutabakata ilişkin anket yapıldı.

Anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 37'si mutabakatın "İran için daha iyi olduğunu" düşünürken, yüzde 22'si "ABD için daha iyi" olduğunu ifade etti.

Katılımcıların yüzde 78'i "ABD'nin İran ile çatışmayı bitirmesi", yüzde 22'si ise "İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden" yana olduğunu söyledi.

ABD'nin, İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurup durdurmadığı konusunda katılımcıların yüzde 31'i "Evet" derken, yüzde 69'u olumsuz görüş bildirdi.

"İran gelecek aylarda bölgeyi tehdit edecek mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 59'u "muhtemelen/kesinlikle edecek", yüzde 40'ı ise "muhtemelen/kesinlikle etmeyecek" yönünde görüş beyan etti.

"İran'la çatışma ABD'nin yaptığı harcamalara değdi mi?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 31'i "Evet" derken, yüzde 69'u "Hayır" yanıtını verdi.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 36'sı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylarken, yüzde 64'ü ise onaylamadığını aktardı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'lilerin İran Mutabakatı Üzerine Görüşleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

10:44
Kavga büyüyor Hacıosmanoğlu’ndan Fatih Terim’e şok sözler
Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler
10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:48:18. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD'lilerin İran Mutabakatı Üzerine Görüşleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.