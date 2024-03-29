ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: Enflasyon verileri beklentilerimizle uyumlu - Son Dakika
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ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: Enflasyon verileri beklentilerimizle uyumlu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son enflasyon verilerinin beklentilere uygun olduğunu belirtti. Powell, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden emin olduklarında faiz oranlarını düşürmeye başlayacaklarını vurguladı. Ayrıca Powell, bankacılık sisteminin iyi durumda olduğunu ve ABD ekonomisinin sağlam hızla büyüdüğünü ifade etti.

29.03.2024 20:21  Güncelleme: 20:54
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son enflasyon verilerinin "görmek istedikleri doğrultuda" olduğunu ifade etti.

Powell, San Francisco Fed'in Makro ekonomi ve Para Politikası Konferansı'na katıldı.

ABD'de bugün açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerini değerlendiren Powell, "İlk düşüncem bu sabah yayımlanan verinin beklentilerimizle oldukça uygun olduğu yönündeydi." dedi.

Powell, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık yüzde 2,5 ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık yüzde 2,8 arttığını belirterek, "Beklediğimiz şey buydu ve beklentilere uygun geldiğini görmek güzel." diye konuştu.

Geçen yılın ikinci yarısında iyi olarak nitelendirecekleri veriler elde ettiklerini kaydeden Powell, bu yılın ocak ayında çok daha yüksek bir enflasyon verisi aldıklarını şubatta ise daha düşük ancak geçen yılın ikinci yarısındaki iyi okumalar kadar düşük olmayan bir veri geldiğini aktardı. Powell, "Ama kesinlikle görmek istediğimiz doğrultuda." ifadesini kullandı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden emin olduğunda faiz oranlarını düşürmeye başlayacaklarını yineleyen Powell, bu güveni elde etmek için geçen yıl olduğu gibi daha iyi enflasyon verilerine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

"Faiz oranlarını çok erken düşürürsek enflasyonun geri dönme ihtimali var"

Powell, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeye aşırı tepki vermediklerini belirterek, "Daha fazlasını görmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Faiz indirimine başlama kararının çok önemli olduğuna işaret eden Powell, risklerin iki taraflı olduğunu aktardı.

Fed Başkanı, şöyle devam etti:

"Faiz oranlarını çok erken düşürürsek enflasyonun geri dönme ihtimali var ve geri dönmek zorunda kalabiliriz, bu da çok yıkıcı olur. Bu ekonomi açısından iyi bir şey olmayacaktır. Çok uzun süre beklememizin de riski var. Bu durum ekonomiye ve belki de iş gücü piyasasına gereksiz zararlar verebilir."

Powell, para politikalarının iyi konumlandırılmış olduğunu belirterek, "Sanırım şu anda bulunduğumuz yerde her türlü durumun üstesinden gelebilecek konumdayız." yorumunu yaptı.

"Faiz oranlarının tarihsel düşük seviyelere geri döneceğini düşünmüyorum"

Ocak ve şubat aylarında biraz daha yüksek gelen enflasyon verilerine ilişkin Powell, enflasyonun engebeli bir yolda yüzde 2'ye ineceğine dair beklentilerini anımsattı.

Powell, ekonominin yüzde 4,6'lık faiz oranlarına hazır olup olmadığına dair soruya "Tüm bunlar bittiğinde faiz oranlarının hangi seviyeye döneceğini bilmiyoruz." yanıtını verdi.

Fed Başkanı Powell, "Faiz oranlarının pandemiden önceki tarihsel olarak çok düşük seviyelere geri döneceğini düşünmüyorum. Faiz oranlarının muhtemelen şu anda olduğundan daha düşük olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Bankacılık sistemi şu anda iyi durumda"

Powell, resesyon olasılığının yüksek olmadığını, ABD ekonomisinin iyi yerde olduğunu ve resesyonun eşiğinde olunduğunu düşünmek için "tevazu" dışında bir neden olmadığını kaydetti.

Bankanın bilançosunun küçültülmesinin para politikasının ana konusu olmadığını dile getiren Powell, pandemi ya da küresel mali kriz gibi zor ve farklı durumla karşılaştıklarında faiz oranlarını düşürmek ve ekonomiyi desteklemek için hazine bonosu satın aldıklarını, zamanı geldiğinde de bilanço küçülttüklerini söyledi.

Powell, belli bir noktada tempoyu yavaşlatacaklarını söylediklerini, bunun nedeninin de hızlı şekilde küçültmeye gitmeleri olduğunu ifade etti.

Bankacılık sisteminde bir yıl önce stres döneminin yaşandığını anımsatan Powell, ülkede bankacılık sisteminin şu anda iyi bir yerde olduğunu ve bankalarda işlerin önemli ölçüde sakinleştiğini anlattı.

Powell, ticari gayrimenkul sorununun birkaç yıl süreceğini düşündüğüne değinerek, "Ancak bu sadece bazı bankaların ve çoğunlukla küçük bankaların bir sorunu, çok büyük bankaların ticari gayrimenkul yoğunlaşmaları yok." diye konuştu.

Bu bankaların yeterli sermayeye sahip olduklarından emin olmaları gerektiği ve sorunların üstesinden gelebilmeleri için birlikte çalıştıklarına işaret eden Powell, sürecin düzeleceğini düşündüğünü anlattı.

Powell, ABD ekonomisinin sağlam hızla büyüdüğünü ve iş gücü piyasasının güçlü olduğunu vurgulayarak, "Bunlar faiz oranlarını düşürmek gibi önemli bir adımı atmadan önce enflasyonun düşeceği konusunda bize biraz daha güvenme şansı veriyor. Dolayısıyla kendimize güvenene kadar bu adımı atmayacağız. Bunu yapmanın uygun olacağını düşünmüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Merkez Bankası Başkanı Powell: Enflasyon verileri beklentilerimizle uyumlu - Son Dakika

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