ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper, İsrail'i ziyaret ederek Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile İran konusunu ele aldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan habere göre Cooper ile Zamir, Tel Aviv'de bir araya geldi.

Haberde, İran'a yönelik muhtemel geniş çaplı saldırının tartışıldığı dönemde, Tel Aviv'deki askeri karargahta görüşen Zamir ve Cooper'a, İsrail ordusunun diğer üst düzey yetkililerinin eşlik ettiği aktarıldı.

Tarafların "son gelişmeleri ve gerekli olması halinde İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılmasını ve iki ordunun hazırlık durumunu ele aldığı" belirtildi.

ABD Donanması 5. Filo Komutanı Koramiral Curt Renshaw da 13 Kasım'da İsrail'e gelerek askeri yetkililerle iki ülkenin donanma güçleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin yanı sıra "çeşitli cephelerde yürütülen operasyonlardaki deniz faaliyetlerini" görüşmüştü.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman ise ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle İran'a yönelik muhtemel saldırıları görüşmek üzere Washington'a gitmişti.

CENTCOM'un İsrail ordusunu İran'a olası yeni saldırılara hazırlıklı olma konusunda uyardığı iddia edilmişti.