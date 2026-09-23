ABD'nin 2027 planında 17 bin 500 mültecinin çoğunun Afrikanerlere ayrılması planlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin 2027 planında 17 bin 500 mültecinin çoğunun Afrikanerlere ayrılması planlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri'nin Kongre'ye sunduğu 2027 mali yılı planı, kabul edilecek 17 bin 500 mültecinin çoğunun Güney Afrikalı Afrikanerlerden seçilmesini öngörüyor. Yerleştirmenin yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenirken, Güney Afrika hükümeti ayrımcılık iddialarını reddediyor.

CAPE ABD yönetimi, 2027 mali yılında ülkeye kabul edeceği 17 bin 500 mültecinin büyük bölümünü Güney Afrikalı beyaz Afrikanerlerden seçmeyi planlıyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığının Kongre'ye sunduğu 2027 mali yılı mülteci kabul planında, ülkeye kabul edilecek mülteci sayısının 17 bin 500 ile sınırlandırılması öngörüldü.

Söz konusu mültecilerin büyük bölümünün Güney Afrikalı Afrikanerlerden seçilmesinin planlandığı belirtildi.

Plana göre, mültecilerin ABD'ye yerleştirilmesinin 2027 mali yılında yaklaşık 500 milyon dolara mal olması bekleniyor.

Afrikanerlere mülteci statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat 2025'te imzaladığı kararnameyle Güney Afrika hükümetini Afrikanerlere karşı ırk temelli ayrımcılık yapmakla suçlamış ve ABD kurumlarına bu kişilerin mülteci olarak kabul edilmesine öncelik verilmesi talimatını vermişti.

ABD yönetimi, 2026 mali yılı için başlangıçta 7 bin 500 olarak belirlediği mülteci kabul kotasını mayısta 17 bin 500'e yükseltmiş, ilave 10 bin kişilik kontenjanın Güney Afrikalı Afrikanerlere ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Güney Afrika hükümeti ise Afrikanerlerin ülkede sistematik ayrımcılık ve zulüm gördüğü yönündeki iddiaları daha önce birçok kez reddederek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriGüney AfrikaDış PolitikaPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye kararına savcılık itirazı DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası Tahliye kararına savcılık itirazı! DHMİ eski yöneticisi hakkında 223 milyonluk aklama iddiası
Marmaris’te Rusya’nın aradığı organize suç örgütü üyesi yakalandı Marmaris'te Rusya'nın aradığı organize suç örgütü üyesi yakalandı
Ankara’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören’de çöken yol araçları yuttu Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören'de çöken yol araçları yuttu
Milas’ta aynı evdeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 işçi öldü, 1 yaralandı Milas'ta aynı evdeki işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 işçi öldü, 1 yaralandı
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson’dan İsrail’e soykırım tepkisi İzlandalı teknik direktör Heimir Hallgrimsson'dan İsrail'e soykırım tepkisi
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:42
Bandırma’da yürek yakan kaza Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 20:03:14. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'nin 2027 planında 17 bin 500 mültecinin çoğunun Afrikanerlere ayrılması planlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei