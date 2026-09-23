ABD'nin 2027 planında 17 bin 500 mültecinin çoğunun Afrikanerlere ayrılması planlanıyor

CAPE ABD yönetimi, 2027 mali yılında ülkeye kabul edeceği 17 bin 500 mültecinin büyük bölümünü Güney Afrikalı beyaz Afrikanerlerden seçmeyi planlıyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığının Kongre'ye sunduğu 2027 mali yılı mülteci kabul planında, ülkeye kabul edilecek mülteci sayısının 17 bin 500 ile sınırlandırılması öngörüldü.

Söz konusu mültecilerin büyük bölümünün Güney Afrikalı Afrikanerlerden seçilmesinin planlandığı belirtildi.

Plana göre, mültecilerin ABD'ye yerleştirilmesinin 2027 mali yılında yaklaşık 500 milyon dolara mal olması bekleniyor.

Afrikanerlere mülteci statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat 2025'te imzaladığı kararnameyle Güney Afrika hükümetini Afrikanerlere karşı ırk temelli ayrımcılık yapmakla suçlamış ve ABD kurumlarına bu kişilerin mülteci olarak kabul edilmesine öncelik verilmesi talimatını vermişti.

ABD yönetimi, 2026 mali yılı için başlangıçta 7 bin 500 olarak belirlediği mülteci kabul kotasını mayısta 17 bin 500'e yükseltmiş, ilave 10 bin kişilik kontenjanın Güney Afrikalı Afrikanerlere ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Güney Afrika hükümeti ise Afrikanerlerin ülkede sistematik ayrımcılık ve zulüm gördüğü yönündeki iddiaları daha önce birçok kez reddederek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.