ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White'ın dokunulmazlık notası Adalet Bakanlığına iletildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White'ın dokunulmazlık notası Adalet Bakanlığına iletildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White'ın, Anvers merkezli aktivist Moshe Friedman'ın açtığı ceza davasında diplomatik dokunulmazlığını kullandığı bildirildi. Belçika Dışişleri Bakanlığının aldığı resmi notanın Adalet Bakanlığına aktarıldığı ve davanın düşmesinin beklendiği belirtildi.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'ın, Anvers kenti merkezli aktivist Moshe Friedman'ın kendisi hakkında açtığı ceza davasında diplomatik dokunulmazlık hakkını resmi olarak kullandığı bildirildi.

The Brussels Times haber sitesinin davaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Belçika Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi White'ın diplomatik dokunulmazlık hakkını kullandığını bildiren resmi bir nota aldı.

Haberde, notanın Belçika Adalet Bakanlığına aktarıldığı, böylece davanın düşmesinin beklendiği belirtildi.

Friedman'ın White'a karşı açtığı davanın 20 Ekim'de görülmeye başlanması bekleniyordu.

Olayın geçmişi

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yasa dışı sünnet uygulamalarına ilişkin soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlenmiş, 3 Yahudi sünnetçi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın, tıbbi eğitimi bulunmayan kişilerin tıbbi işlem gerçekleştirmesine odaklandığı bildirilmişti. White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını isteyerek süreci Yahudi karşıtlığı olarak nitelendirmişti.

Şikayetiyle soruşturmanın başlamasına katkıda bulunan haham Friedman ile White arasındaki gerilim de bunun üzerine başlamıştı.

Anvers elmas sektörü temsilcileri, ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a 321 elmas ve 75 değerli taşla süslenmiş bir yüzük hediye etmişti.

Friedman, söz konusu hediyenin, Belçika'da Yahudi dini kurallarına göre yapılan sünnetlere ilişkin yürütülen soruşturmanın sonlandırılması için ABD yönetiminin baskı oluşturmasını sağlamak amacıyla verildiğini öne sürmüştü.

Ayrıca Friedman, Büyükelçi White'ı, söz konusu soruşturmaya siyasi müdahalede bulunarak diplomatik görevinin sınırlarını aşmakla suçlamış ve Trump hakkında da şikayette bulunmuştu.

White ise temmuz ayında yaptığı açıklamada Friedman'ın Trump'a yönelik suçlamalarına sert tepki göstermiş, Friedman'ın "haham" unvanının geçerliliğini sorgulamış ve sosyal medya paylaşımlarında da sert ifadeler kullanmıştı.

Friedman da White'ın açıklamalarının tehdit, şantaj, hakaret ve taciz kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak ceza davası açmıştı.

White da söz konusu davada diplomatik dokunulmazlığını kullanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDiplomasiPolitikaBelçikaBrükselAnversGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:42
Bandırma’da yürek yakan kaza Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 20:59:54. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White'ın dokunulmazlık notası Adalet Bakanlığına iletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei