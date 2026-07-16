ABD'nin İran'a Saldırısı

ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın Bender Abbas kentinin doğusuna saldırı düzenlediği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın Hürmüzgan Valiliğindeki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yerel saatle 01.27'de eyalete bağlı Bender Abbas kentinin doğusunda bir noktaya ABD tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıyla ilgili başka bilgi verilmedi.