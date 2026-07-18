ABD'nin İran'da İki İlçeye Saldırısı

ABD güçlerinin, İran'ın Fars eyaletinde iki ilçeye saldırılar düzenlediği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı, yerel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Fars eyaletine bağlı Lar ve Darab ilçelerine saldırdığını duyurdu.

Her iki ilçede de patlama sesleri duyulduğu aktarılırken, saldırının hedefine ilişkin bilgi verilmedi.