ABD'nin İran'da Saldırıları

ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kenti ile Keşm Adası çevresine saldırılar düzenlediği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansının Hürmüzgan Valiliğindeki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yerel saatle 00.55'te Sirik yakınlarındaki bir noktaya ABD bombaları isabet etti.

Daha sonra da 00.57'de Keşm Adası çevresindeki bir noktaya ABD tarafından saldırı düzenledi.

Saldırıların boyutunun incelemelerin ardından kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.