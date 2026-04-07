ABD'nin İran'daki Operasyonu: Pilot Kurtarma mı, Stratejik Girişim mi? - Son Dakika
ABD'nin İran'daki Operasyonu: Pilot Kurtarma mı, Stratejik Girişim mi?

07.04.2026 07:09
ABD'nin İran'da gerçekleştirdiği pilot kurtarma operasyonunun anlatısı, sahadaki verilerle çelişiyor. Düşen uçağın enkazı, stratejik hedeflerle ilgili soru işaretleri doğuruyor. Operasyonun başarısız olduğu ve gerçeklerin örtbas edilmeye çalışıldığı öne sürülüyor.

ABD'nin İran savaşı beşinci haftayı geride bırakırken, sahadaki gelişmeler farklı bir fotoğraf veriyor. Trump yönetiminin geçen hafta sunduğu 'yaralı pilotu başarılı kurtarma operasyonu' anlatısının, gerçekte daha karmaşık ve muhtemelen başarısız bir askeri girişimi örtbas etmek için kurgulanmış olabileceği gündemde. ABD'ye göre, bir F-15E savaş uçağı İran'da düşürüldü ve yaralı bir subay kurtarıldı, ancak pilotların kimliği ve tedavi yeri paylaşılmadı.

Sahadan gelen bilgiler ve analizler, bu anlatının boşluklar içerdiğini gösteriyor. Düşen uçağın enkazının İsfahan ve Natanz nükleer tesisi yakınında olması, operasyonun sadece pilot kurtarma olup olmadığını sorgulatıyor. Kullanılan C-130J uçaklarının 90 asker taşıma kapasitesi, tek bir personel kurtarma için gereğinden fazla, bu da operasyonun stratejik unsurlar veya nükleer materyaller hedeflemiş olabileceğini düşündürüyor.

Operasyonun planlandığı gibi gitmediği, ABD unsurlarının hasarlı C-130J uçaklarıyla sert iniş yaptığı ve İran'ın kuşatma girişiminde bulunduğu iddia ediliyor. Sosyal medyada Kohgiluyeh bölgesinde çatışma görüntüleri dolaşıyor. ABD'nin hızlı tahliye yaptığı, sahada bırakılan araçları imha ettiği, İran'ın da enkaz görüntüleri paylaştığı belirtiliyor. Eski CIA analisti Larry Johnson, olayın bir 'perdeleme operasyonu' olduğunu ve Amerikan askerlerinin öldürüldüğünü savunuyor. İran, MQ-9 Reaper SİHA'sının düşürüldüğünü kaydetti ve operasyonun uranyum çalmak için aldatma olabileceğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel ABD'nin İran'daki Operasyonu: Pilot Kurtarma mı, Stratejik Girişim mi? - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD'nin İran'daki Operasyonu: Pilot Kurtarma mı, Stratejik Girişim mi? - Son Dakika
