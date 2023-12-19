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ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli fırtına ve yağışlar: 4 ölü - Son Dakika
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ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli fırtına ve yağışlar: 4 ölü

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yağış ve hızı saatte 140 kilometreyi bulan rüzgar bölgede olumsuz etkilere neden oldu. Pensilvanya, Güney Carolina, Maine ve Massachusetts eyaletlerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, 800 binden fazla kişinin bir süre elektriksiz kaldığı ve 500 bin kişinin hala elektriği olmadığı bildirildi. New York Belediyesi ise vatandaşları ani sel baskınlarına karşı uyararak trafiğe çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

ABD\'nin kuzeydoğusunda şiddetli fırtına ve yağışlar: 4 ölü
19.12.2023 - 23:09,
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ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

The Washington Post'un haberine göre, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan yağış ve hızı saatte 140 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Bölge yetkililerinin açıklamalarında, Pensilvanya, Güney Carolina, Maine ve Massachusetts eyaletlerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan, 800 binden fazla kişinin bir süre elektriksiz kaldığı, 500 bin kişinin hala elektriği olmadığı bildirildi.

Fırtınaya ilişkin dün New York Belediyesi ani sel baskınlarına karşı vatandaşları uyarmıştı.

Belediye Başkanı Eric Adams, New Yorklulara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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