ABD\'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Libya\'da seçimlerin düzenlenmesi ve siyasi sürecin ilerletilmesini ele aldı

ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, Libyalı taraflar ile Libya'da seçimlerin düzenlenmesi ve siyasi süreci ilerletmenin önemini ele aldı.

Norland, temasları kapsamında ilk olarak Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Menfi, Norland ile görüşmesinde hükümet harcamalarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamayı amaçlayan Yüksek Mali Komite'nin çalışmalarına ABD'nin verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Menfi, "Gerçek bir siyasi çözüme ulaşmak için BM misyonuyla ortaklaşa attığımız adımlar, doğrudan halka hitap etmeye dayanıyor." dedi.

Norland, Menfi'nin Libya'daki taraflarla iletişim kurmaya yönelik çalışmalarını takdirle karşılayarak, ülkesinin Başkanlık Konseyi tarafından oluşturulan Yüksek Mali Komite'ye yönelik desteğinin devam edeceğini söyledi.

Menfi ve Norland, görüşmede, sınır güvenliği ve terörle mücadelenin yanı sıra, geçen eylül ayında ülkenin doğusunu vuran sel felaketinin ardından Derne kentinin uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa yeniden imar edilmesini ele aldı.

Görüşmeye, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Josh Harris ve ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeremy Berndt de katıldı.

Norland, Salih ve Hafter ile de görüştü

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Norland'ın ayrıca Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ve Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştüğü belirtildi.

Bingazi'de Salih ile yaptığı görüşmede 6+6 Komitesinin çalışmalarını takdir eden Norland, geçici hükümetin kurulması da dahil olmak üzere tartışmalı siyasi konuları ele almak için tarafların bir araya gelmesinin önemine değindi.

Görüşmede, yerel seçimlerin yaklaştığı Libya'da halkın temsilcilerini özgürce seçmelerine olanak tanıyan uygun bir ortamın sağlanması için tüm tarafların birlikte çalışmasının önemi değerlendirildi.

ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Norland, Hafter ile görüşmesinde de "Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin Libya'da kurumsal aktörleri bir araya getirme çabalarının desteklenmesinin önemine" değindi.

Görüşmede, Derne ve diğer selden etkilenen bölgelerin yeniden imarına ilişkin çalışmaların uzmanlarca değerlendirilmesi ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve şeffaf bir şekilde uygulanması masaya yatırıldı.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş, ancak gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler yapılamamıştı.

Libya'da seçimlerin yapılabilmesi için Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesince hazırlanan yasa taslakları 2 Ekim 2023'te ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisinde (TM) onaylanmış, ardından Libya Devlet Yüksek Konseyi de bu akşam bir açıklama yaparak söz konusu taslaklara bağlılığını duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.