ABD'nin New York kentinde düzenlenen Fener Festivali'nde ejderha ve aslan dansı büyüledi - Son Dakika
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ABD'nin New York kentinde düzenlenen Fener Festivali'nde ejderha ve aslan dansı büyüledi

ABD\'nin New York kentinde düzenlenen Fener Festivali\'nde ejderha ve aslan dansı büyüledi

New York kentinde gerçekleştirilen Fener Festivali geçit töreninde, insanlar ejderha ve aslan dansı sergileyerek büyüleyici bir gösteri sundu. 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen etkinlikte, renkli ve canlı kostümlerle süslenen dansçılar, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

25.02.2024 14:02  Güncelleme: 14:03
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NEW YORK, 25 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde düzenlenen Fener Festivali geçit töreninde ejderha ve aslan dansı yapan insanlar, 24 Şubat 2024. (Fotoğraf: Liu Yanan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'nin New York kentinde düzenlenen Fener Festivali'nde ejderha ve aslan dansı büyüledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin New York kentinde düzenlenen Fener Festivali'nde ejderha ve aslan dansı büyüledi - Son Dakika
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