ABD'nin Nijer'den çekilme kararı yok - Son Dakika
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ABD'nin Nijer'den çekilme kararı yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun Nijer'den ayrılmasına yönelik bir kararlarının olmadığını bildirdi. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, Nijer'e ilişkin açıklamada bulunarak, ABD güçlerinin ayrılması konusunda herhangi bir karar alınmadığını ifade etti. Nijer yetkilileri ise daha önce ABD Savunma Bakanlığına bağlı personelin ülkede görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın iptal edildiğini duyurmuştu.

29.03.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun Nijer'den ayrılmasına yönelik bir kararlarının olmadığını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, gazetecilere Nijer'e ilişkin açıklamada bulundu.

ABD ordusunun Nijer'deki geleceği konusunda Ryder, "Bu aşamada ABD güçlerinin ayrılmasına ilişkin herhangi bir karar alınmamıştır." ifadesini kullandı.

Ryder, Nijer'in, "ABD'nin askerlerini ülkeden çıkarmak için bir plan sunacağı" değerlendirmesine ilişkin yorum yapmayacağını söyleyerek, "Bildiğim kadarıyla şu anda devam etmekte olan müzakereler var." dedi.

Nijer yetkilileri tarafından 17 Mart'ta yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanlığına bağlı askeri ve sivil personelin ülkede görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Nijer, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Nijer'den çekilme kararı yok - Son Dakika

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