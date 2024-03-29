ABD'nin Nijer'den çekilme kararı yok

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şampiyona Ödül Törenine Katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası ve Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası ödül törenine katıldı. Vali Pehlivan, tesisin Türkiye'de bir numara olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi. Mersin'in faaliyetlerle yıldızının giderek daha da parladığını vurgulayan Pehlivan, spor kenti olan Mersin'in altyapısının güçlü olduğunu ifade etti. Törende dereceye giren sporculara ödüller takdim edildi. Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet, Atakaş Hatayspor'un antrenmanlarını yaptığı tesisleri de inceledi.