ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Bozell, Bakanlığa son dokuz ayda üçüncü kez çağrıldı - Son Dakika
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ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Bozell, Bakanlığa son dokuz ayda üçüncü kez çağrıldı

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ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Bozell, 'Hiçbir şey yapmamanın bedeli' başlıklı yazısı nedeniyle Güney Afrika Bakanlığına çağrıldı. SABC, Bakanlığın 'diplomatik olmayan tutum' saydığı açıklamalar için izahat istediğini, Bozell'in son dokuz ayda üçüncü kez çağrıldığını aktardı.

CAPE ABD'nin Pretorya Büyükelçisi Leo Brent Bozell, Güney Afrika hükümetinin Washington'ın taleplerine yanıt vermemesinin bir bedeli olduğunu savunduğu yazısının ardından Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığına çağrıldı.

Devlet televizyonu SABC'nin haberinde Bozell'in, Bakanlığın "diplomatik olmayan tutum" olarak nitelendirdiği açıklamaları hakkında izahat vermesi için Bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.

Haberde, Bozell'in son dokuz ayda üçüncü kez Bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığının internet sitesinde konuya ilişkin henüz resmi açıklama yayımlanmadı.

ABD Büyükelçisinden Güney Afrika'ya "bedel ödeme" mesajı

ABD'nin Pretorya Büyükelçiliğinden "Hiçbir şey yapmamanın bedeli" başlığıyla 29 Eylül'de yayımlanan yazısında Bozell, Washington'ın Kasım 2025'te Güney Afrika'ya beş talep ilettiğini, bunlardan ikisinin karşılandığını savundu.

Bozell, henüz karşılanmayan taleplerin "Kill the Boer" (Boer'i öldür) sloganının kınanması, kırsal suçların öncelikli suç kabul edilmesi ve telekomünikasyon ile madencilikte BBBEE mülkiyet şartlarına alternatifler oluşturulması olduğunu belirtti.

Geçen ay Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğünü, ardından onların mesajlarını Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya ilettiğini bildiren Bozell, kalan üç talebe dokuz ay boyunca yanıt verilmemesi nedeniyle Washington'ın sabrının tükendiğini ifade etti.

Bozell, Ramaphosa'nın cevabının üç talebi karşılamadığını savunarak, "Vize kısıtlamaları ilk karşılığımızdır. Bunun son söz olduğunu da söylemiyorum." ifadesini kullandı.

ABD'li şirketlerin Güney Afrika'ya yatırım yapmak için beklediğini ileri süren Bozell, "Güney Afrika hükümeti ABD ile ortaklığı reddediyor. Hiçbir şey yapmamanın bedeli budur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-Güney Afrika gerilimi

İki ülke ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat 2025'te Güney Afrika'yı beyaz azınlığa yönelik "soykırım" uygulamak ve beyaz çiftçilerin topraklarına el koymakla suçlamasının ardından gerildi.

ABD'nin Güney Afrika'ya yardımları durdurması, bazı beyaz Afrikanerlere mülteci statüsü vermesi, Büyükelçi Ebrahim Rasool'u sınır dışı etmesi, ek gümrük tarifeleri uygulaması ve G20 Zirvesi'ni boykot etmesiyle gerilim tırmandı.

Bozell, 11 Mart'ta "Kill the Boer" sloganı ve Güney Afrika'nın iç politikalarına ilişkin "diplomatik olmayan" açıklamaları nedeniyle Bakanlığa çağrılmıştı.

Washington yönetimi, 15 Eylül'de Güney Afrika'daki bazı politikaları ırk temelli ayrımcılığa ve azınlıklara yönelik şiddete yol açmakla suçlayarak bunların uygulanmasından sorumlu tuttuğu kişilere vize kısıtlaması getirmişti.

Kaynak: AA
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