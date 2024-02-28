Texas'ta Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi - Son Dakika
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Texas'ta Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

Texas\'ta Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

Texas eyaletinin Panhandle kasabasında başlayan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. Yangınlar sonucunda 5 bine yakın kişi tahliye edildi ve 240 bin dönümlük alan etkilendi. Rüzgarlar nedeniyle yangınlar hızla yayılırken, dumandan dolayı birçok yol trafiğe kapatıldı. Texas Valisi Greg Abbott, orman yangınları nedeniyle acil durum ilan ettiğini açıkladı.

28.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta başlayan orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Eyalet yetkilileri, Panhandle'daki yangınlar nedeniyle 5 bine yakın bölge sakininin tahliye edildiğini ve yangının başladığı tarihten bu yana yaklaşık 240 bin dönümlük alanın etkilendiğini belirtti.

Saatte 64 ila 96 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle yangınların bölge genelinde hızla yayıldığını ifade eden yetkililer, görüş mesafesini daraltan dumandan dolayı bölgedeki birçok yolun trafiğe kapatıldığını aktardı.

Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada, 26 Şubat'tan beri devam eden orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

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