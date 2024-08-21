ABD'nin Vermont eyaletinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Kanada vaşağı görüldü

Güncel

ABD'nin Vermont eyaletinde 2018'den beri ilk kez, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Kanada vaşağı görüldü.

Vermont Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'ndan yaban hayatı biyoloğu Brehan Furfey, vaşağın normalde karşılaşılan türdeşlerine nazaran daha güneyde olduğunu belirtti.

Furfey, 2018'den beri ilk kez eyalette görülen Kanada vaşağının bu kadar güneyde gözlemlenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, türün neslinin ülke çapında tükenme tehlikesi altında olduğunun altını çizdi.

Bu kedilerin genellikle eyaletin kuzeyinde görüldüğünü kaydeden Furfey, gözlemlenen kedinin bölgesini belirlemeye çalışan genç bir erkek olduğunu düşündüğünü belirtti.