ABD'nin yaptırım tehdidi Küba'daki elektrik kesintisi krizini daha da ağırlaştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küba'da yaklaşık iki yıldır devam eden ciddi elektrik kesintisi krizi, ABD'nin Ocak 2026'da adaya yakıt sağlayan ülkelere yaptırım uygulama tehdidinden sonra daha da ağırlaştı. ABD'nin bu adımı, Küba'ya yakıt gönderen ülkeleri hedef alıyor.
HAVANA, 23 Kasım (Xinhua) -- Küba'da yaklaşık iki yıldır devam eden ciddi elektrik kesintisi krizi, Ocak 2026'da ABD'nin adaya yakıt sağlayan ülkelere yaptırım uygulama tehdidinde bulunmasının ardından daha da kötüleşti.
Kaynak: Xinhua
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