ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırıları - Son Dakika
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ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırıları

Husiler, ABD uçaklarının Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'na 7 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

02.05.2025 22:05
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının ülkenin batısında Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na 7 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, ABD savaş uçakları, Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'na 7 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Haberde saldırıya ilişkin detay paylaşılmazken, ABD'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde kıyısındaki Ras İsa Limanı, 17 Nisan'da da ABD'nin şiddetli hava saldırılarının hedefi olmuştu.

Limanda ağır hasara yol açan saldırılarda en az 74 kişinin yaşamını yitirdiği, 171 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husiler, ABD'nin Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'e büyük çaplı petrol sızıntısı olduğunu duyurmuştu.

Hudeyde'de 1980'li yılların ortasında faaliyete geçen Ras İsa Limanı, Yemen'in ham petrol ihracatı için inşa edilen ilk liman olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

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