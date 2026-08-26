ABD Ordusu Karayipler'de Tekne Vurdu: 4 Ölü

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ordunun Batı Yarım Küre'de kartellere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, istihbarat bulgularından yola çıkarak SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla "Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu" gerekçesiyle bir tekneye saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 4 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada "Narko terörizm ağlarını avlamaya, dağıtmaya ve bozguna uğratmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.