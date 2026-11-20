ABD ordusuna ait bir F-35 savaş uçağı Japonya'nın batısındaki Koçi Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Kyodo'nun haberine göre, Koçi eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait F-35 savaş uçağının Koçi Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

Acil inişin nedenine ilişkin detay paylaşılmazken, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

ABD ordusuna ait bir diğer F-35 savaş uçağı Mart 2025'te ülkenin batısındaki Iwakuni Havalimanı'na acil iniş yapmış, tamir ve bakım sürecinde 40 günden fazla burada kalmıştı