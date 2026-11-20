ABD ordusunun F-35 savaş uçağı Japonya'nın batısındaki Koçi Havalimanı'na acil indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kyodo'nun haberine göre ABD ordusuna ait F-35 savaş uçağı Japonya'nın batısındaki Koçi Havalimanı'na acil iniş yaptı. Koçi eyalet yönetimi, acil inişin nedenine ilişkin detay paylaşmazken olayda yaralanan olmadığını bildirdi.
ABD ordusuna ait bir F-35 savaş uçağı Japonya'nın batısındaki Koçi Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Kyodo'nun haberine göre, Koçi eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait F-35 savaş uçağının Koçi Havalimanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.
Acil inişin nedenine ilişkin detay paylaşılmazken, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.
ABD ordusuna ait bir diğer F-35 savaş uçağı Mart 2025'te ülkenin batısındaki Iwakuni Havalimanı'na acil iniş yapmış, tamir ve bakım sürecinde 40 günden fazla burada kalmıştı
Kaynak: AA
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