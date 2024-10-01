ABD Ortadoğu\'ya Asker Gönderiyor

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(ANKARA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "ABD'nin güvenliğini desteklemek ve gerektiğinde İsrail'i savunmak üzere Ortadoğu'ya birkaç bin asker göndereceğini" duyurdu. İngiltere ve ABD de ortak ateşkes çağrılarını yinelerken; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Lübnan'a 100 milyon dolarlık acil yardım paketi göndereceğini açıkladı.

Pentagon, dün yaptığı açıklamada, "ABD'nin güvenliği desteklemek ve gerektiğinde İsrail'i savunmak üzere Ortadoğu'ya birkaç bin asker göndereceğini" duyurdu. Açıklama, İsrail'in Lübnan'a sınır ötesi sınırlı saldırılar başlattığı haberinin ardından geldi.

Buna göre, ABD tarafından gönderilen ilave kuvvetler ile bölgedeki toplam asker sayısı 43 bine yükselecek.

ABD ve İsrail Savunma Bakanlarından İran'a uyarı

Pentagon tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüştü. İkili görüşmeye ilişkin, "İsrail'in kuzeyde kalan ülkeleri Hizbullah'tan korumak için sınır boyunca Hizbullah'ın saldırı altyapısının dağıtılmasının gerekliliği konusunda mutabık kaldılar" açıklaması yapıldı. Bununla birlikte açıklamada, "nihai olarak askeri operasyonlardan diplomatik bir yola dönmenin" önemine de işaret edildi.

Bunun yanı sıra, her iki taraf da İran'ın İsrail'e doğrudan bir askeri saldırı düzenlemeye kalkışması halinde bunun "ciddi sonuçları" olacağının altını çizdi. Austin, ayrıca "ABD ordusunun, İran ve İran destekli terör örgütlerinden gelen tehditler karşısında bölgedeki ABD personelini, ortaklarını ve müttefiklerini savunmak için iyi bir şekilde hazırlandığını" belirtti.

İngiltere ve ABD'den ortak "ateşkes" çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi sonrasında, İsrail-Lübnan çatışması şiddetlenirken ateşkes çağrılarını yineledi. Görüşmeyle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ikilinin " Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması ihtiyacını ve istikrarın sağlanması için devam eden diplomatik çabaların önemini ele aldıklarını" söyledi. Miller, ayrıca Gazze'deki çatışmayı çözmek ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehineleri evlerine getirmek için gösterdikleri "ortak çaba" hakkında da konuştuklarını belirtti.

Miller, daha önce de ABD'nin geçen hafta 12 müttefik tarafından sunulan 21 günlük ateşkes önerisini hala desteklediğini bildirmişti.

"Kapsam ve süre bakımından sınırlı harekat beklentisi..."

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ismini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililer, İsrailli muhataplarından İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatının kapsam ve süre bakımından sınırlı olacağının beklendiği bilgisini aldıklarını dile getirdi. Ancak İsraillilerin şu anda sınırlı bir kara harekatı olarak tanımladıkları operasyonun nihayetinde kapsamının genişleyebileceği ve daha uzun vadeli bir saldırıya dönüşebileceği ihtimalinin olabileceğini de vurguladı.

İngiltere hükümeti de vatandaşlarının Lübnan'ı terk etmelerine yardımcı olmak üzere bir ticari uçak kiraladı.

BAE'den Lübnan'a 100 milyon dolarlık acil bir yardım paketi

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "BAE, Lübnan'ın birliği, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz tutumunu koruyor ve bunu bir kez daha yineliyor " ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid El Nahyan'ın Lübnan halkına 100 milyon dolarlık acil bir yardım paketinin ulaştırılması talimatını verdiği belirtildi. BAE ayrıca gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için uluslararası destek çağrısında bulundu ve uluslararası hukuka göre sivillere tam koruma sağlanmasının önemini vurguladı.