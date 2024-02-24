ABD, Rusya'ya karşı 500'den fazla yeni yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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ABD, Rusya'ya karşı 500'den fazla yeni yaptırım uygulayacak

ABD, Rusya\'ya karşı 500\'den fazla yeni yaptırım uygulayacak

ABD, Rusya'ya karşı 500'den fazla yeni yaptırım uygulayacağını açıkladı. Yaptırımlar, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölümüyle bağlantılı kişileri, Rusya'nın finans sektörünü, savunma sanayi üssünü, satın alma ağlarını ve yaptırımlardan kaçanları kapsayacak.

24.02.2024 09:53  Güncelleme: 09:55
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Joe Biden, "Yaptırımlar, Navalni'nin hapsedilmesiyle bağlantılı kişilerin yanı sıra Rusya'nın finans sektörünü, savunma sanayi üssünü, satın alma ağlarını ve birden fazla kıtadaki yaptırımlardan kaçanları kapsayacak" dedi.

WASHINGTON, 24 Şubat (Xinhua) -- ABD, Rusya'ya karşı 500'den fazla yeni yaptırım uygulayacağını açıkladı. Karar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun başlamasının ikinci yıldönümünün hemen öncesinde, Cuma günü duyuruldu.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, yaptırımların, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Rusya'nın Arktik bölgesindeki bir ceza kolonisinde ölümüyle bağlantılı olarak uygulanacağını belirtti. Washington, Navalni'nin ölümünden Rus hükümetini sorumlu tutuyor.

Biden, "Yaptırımlar, Navalni'nin hapsedilmesiyle bağlantılı kişilerin yanı sıra Rusya'nın finans sektörünü, savunma sanayi üssünü, satın alma ağlarını ve birden fazla kıtadaki yaptırımlardan kaçanları kapsayacak" dedi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunu 24 Şubat 2022 tarihinde başlatmıştı.

Kaynak: Xinhua

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