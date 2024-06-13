ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti

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ABD, Moskova'ya yönelik müeyyidelerin kapsamını genişletmek amacıyla Rus şirketlerle ticari ilişkilerini sürdüren çoğu Çinli birçok şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD Ekonomik Yaptırımlar ve Uygulamaları Dairesi Başkanı Aaron Forsberg, Associated Press'e (AP) Rusya - Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımların kapsamının genişletilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yeni yaptırım listesine dahil edilenlerin çoğunun Çin merkezli şirket ve şahıslar olduğunu belirten Forsberg, "Bu listede aynı adreste farklı bir isimle yeniden şirketleşmeleri önlemek amacıyla ilk kez adreslere de yer verildi." dedi.

Forsberg, Rusya'nın yatırımları delmek ve yeni tedarik zincirleri oluşturmak için "sürekli bir arayış içinde" olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla, Rusya'ya karşı yaptırımlar, çok değişken ilişkiler içeriyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten yeni kararla, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'ya destek sağlayan" şirketlerin yaklaşık 100 milyon dolarlık ticari hareketliğinin önlenmesinin hedeflediği belirtildi.

ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana 4 binden fazla Rus şirket ve şahsı yaptırım listesine dahil ettiği kaydediliyor.