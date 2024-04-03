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ABD, Rusya'yı terör saldırısı konusunda uyardı iddiası - Son Dakika
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ABD, Rusya'yı terör saldırısı konusunda uyardı iddiası

Washington Post gazetesine göre, ABD'nin Rusya'yı, Moskova'daki 'Crocus City Hall' konser salonunda düzenlenen terör saldırısından önce saldırı olacağı konusunda uyardığı iddia edildi. ABD'li yetkililer, saldırının detaylarından haberdar olduklarını ve Rusya'yı uyardıklarını belirtti. Ancak bu kadar detaylı bilgi vermenin alışılmışın dışında olduğu ifade edildi. Saldırının ABD vatandaşları için tehlike oluşturduğu da kaydedildi.

03.04.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
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Washington Post gazetesi, ABD'nin, Rusya'yı, başkent Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen ve 144 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından önce saldırı olacağı konusunda uyardığını öne sürdü.

Washington Post'un haberine göre, adını vermek istemeyen ABD'li yetkililer, ABD'nin Rusya'da düzenlenen saldırının detaylarından haberdar olduğunu ve Rusya'yı "Crocus City Hall"da bir saldırı olacağı konusunda ikaz ettiğini aktardı.

Yetkililer, ABD'nin diğer ülkeleri uyarma politikası olduğunu ancak bu kadar detaylı bilgi vermenin alışılmışın dışında bir karar olduğunu ifade etti.

Normalde yapılan uygulamaya da değinen yetkililer, ABD'nin istihbarat kaynaklarını riske atması olasılığı yüzünden detaylı bilgi vermediğini vurguladı.

Yetkililer, söz konusu saldırının Rusya'daki ABD vatandaşları için tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Bu arada uzmanlar da ABD'nin bu uyarıyı kamuoyuna açıklamadan bir gün önce Rusya'ya ilettiğini belirtti.

Diğer yandan, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, konuya ilişkin Washington Post'a konuşmayı reddetti.

Kremlin sözcüsü, Washington Post'un konuya ilişkin sorularını cevaplamadı.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 7 Mart'ta, bazı grupların "Moskova'da konserler de dahil olmak üzere kalabalık alanları hedef almayı planladıklarına dair iddiaları incelediğini" belirterek, Moskova'da yaşayan ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca kalabalık alanlardan uzak durmalarını tavsiye etmişti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, dün Moskova'da basına yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya saldırıya ilişkin verdiği bilgileri "çok genel ve suçluyu bulmaya yeterli olmayan" bilgiler olarak tanımlamıştı.

Narışkin ayrıca, Rusya'nın ABD'den aldığı bilgilerin ardından saldırının önlenmesi için gereken önlemleri aldığını belirtmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD'nin Rusya'yı Moskova'da düzenlenmesi planlanan bir saldırı konusunda uyardığını açıklamıştı ancak saldırının hedefi ve detaylı yerine dair bir bilgi verildiğini belirtmemişti.

Rus Spor Muhabiri Dmitry Yegorov'un saldırının düzenlendiği gün "Crocus City Hall"da vestiyer görevlisi olarak çalışan Islam Khalilov ile yaptığı röportajda, Khalilov, konser salonu çalışanlarının 7 Mart sonrası terörist saldırısı ihtimali hakkında uyarıldığını bildirmişti.

Khalilov, çalışanların saldırı düzenlenmesi ihtimalinde ne yapacakları ve içerideki insanları nereye yönlendirmeleri gerektiği hakkında bilgilendirildiğini açıklamıştı.

Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanırken, saldırıya ilişkin şu ana kadar 10 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA

Washington, Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Rusya'yı terör saldırısı konusunda uyardı iddiası - Son Dakika

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