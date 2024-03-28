ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ile telefonda görüşerek 23 Mart'ta Çin ile yaşanan gerilimin ardından Filipinler'e desteğini yineledi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin'in Teodoro ile telefonda 23 Mart'ta Çin ile yaşanan gerilime ilişkin konuştuğu bildirildi.
Görüşmede Austin, egemenlik haklarını savunması konusunda ülkesinin Filipinler'e verdiği desteğin altını çizdi.
Austin, ABD ve Filipinler arasındaki karşılıklı savunma anlaşmasının Güney Çin Denizi de dahil Pasifik'teki her yerde her iki ülkenin silahlı kuvvetlerini, gemilerini ve uçaklarını kapsadığını yineledi.
İkili ayrıca uluslararası hukukun izin verdiği her yerde tüm ulusların güvenli bir şekilde faaliyet gösterme haklarının korunmasının önemine vurgu yaptı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi taahhüdünde bulundu.
Filipinler, 23 Mart'ta Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturan "BRP Sierra Madre" adlı savaş gemisine rutin ikmal yapan sahil güvenlik gemilerine, Çin tarafından tazyikli su sıkıldığını bildirmişti.
Olayda geminin "hasar gördüğü" belirtilirken, ona eşlik eden başka bir sahil güvenlik gemisinin de engellendiği kaydedilmişti.
Çin tarafından yapılan açıklamada ise Filipinler gemilerinin tekrar eden uyarılara ve rota kontrollerine rağmen bölgeye girdiği, Çin tarafının buna karşı yasal kontrol, engelleme ve tahliye müdahalesinde bulunduğu belirtilmişti.
Son Dakika › Güncel › ABD Savunma Bakanı Austin, Filipinler'e desteğini yineledi - Son Dakika
Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheliyi yakaladığını açıkladı. Emniyet ve asayişin sağlanması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde sera yöntemiyle erken olgunlaşan karpuzda çapa mesaisi sürerken, erkenci üründe Mayıs sonunda hasat bekleniyor. Kumun avantajını kullanarak yetiştirilmeyen yerde karpuz yetiştiriliyor. Mayıs sonunda erkenci karpuzda hasadın başlayacağını belirten çiftçi İnce, karpuz fiyatlarının tarla ile market arasında farklılık gösterdiğini ifade etti.
Tokat'a 71 kilometre uzaklıkta bulunan Alpudere köyünde, telefon hattı çekmemesi nedeniyle kadınlar evde sıkılıyordu. Köy muhtarı, kaymakam ve ilçe halk eğitim merkezi ile görüşerek dikiş nakış kursu açılmasına karar verdi. Ev işlerini tamamlayan kadınlar, köy konağında açılan kursa katılarak vakitlerini değerlendiriyor. Kurs kapsamında, tahta baskılar ile kumaşları boyama, dikiş ve nakış gibi el işleri öğretiliyor. Kursiyerler, istedikleri her türlü ürünü geliştirme imkanı buluyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Nevşehir'e 2 milyar 851 milyon 646 bin lira değerinde 59 tesis inşa ettiklerini bildirdi. Balta, ayrıca kente 3 baraj, 2 gölet ve 8 yeraltı depolaması inşa ederek 50,24 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını ve 4 içme suyu tesisi ile yaklaşık 155 bin 968 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 5,14 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini belirtti. Ayrıca, 24 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, 24 yerleşim yeri ve 1200 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 6 taşkın koruma tesisinin inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Balta, ayrıca 6 HES Tesisi'nin işletmeye alındığını ve bu tesisler sayesinde yıllık 815 milyon lira katkı sağladıklarını ve 148 bin 750 hanenin enerji ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Rahman Şeker, turizm odaklı çalışacağını belirterek, deniz, kum ve güneş destinasyonunun yanı sıra tarih, kültür, doğa, sağlık ve spor turizminde ölü sezon dediğimiz kasım ile mart arasında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini söyledi. Şeker, ayrıca Antalya Havalimanı'ndan Kemer'e geliş süresini kısaltmayı, doğal gaz getirerek kış sezonunda maliyeti azaltmayı ve alternatif turizm çeşitliliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı şairlerinden Özdemir Asaf'ın 100. yaşı, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta düzenlenen 'Yalnızlık Paylaşılmaz' etkinliğiyle kutlandı. Etkinlikte, Özdemir Asaf'ın kendi sesinden dinletilen şiirlerin yanı sıra, sanatçılar tarafından yazılan şiirler müzik eşliğinde seslendirildi.
Pınar Karşıyaka, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra en çok sayı üreten takım oldu. İzmir ekibi, 24 maçta 2 bin 118 sayı atarak, play-off mücadelesi için iyi bir konumda bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?