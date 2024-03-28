ABD Savunma Bakanı Austin, Filipinler'e desteğini yineledi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin, Filipinler'e desteğini yineledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ile telefonda görüşerek 23 Mart'ta Çin ile yaşanan gerilimin ardından Filipinler'e desteğini yineledi. Austin, egemenlik haklarını savunması konusunda ülkesinin Filipinler'e verdiği desteğin altını çizdi ve ABD ve Filipinler arasındaki karşılıklı savunma anlaşmasının Güney Çin Denizi de dahil Pasifik'teki her yerde geçerli olduğunu vurguladı. İki bakan, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde tüm ulusların güvenli bir şekilde faaliyet gösterme haklarının korunmasının önemine vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda taahhütte bulundu.

28.03.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ile telefonda görüşerek 23 Mart'ta Çin ile yaşanan gerilimin ardından Filipinler'e desteğini yineledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin'in Teodoro ile telefonda 23 Mart'ta Çin ile yaşanan gerilime ilişkin konuştuğu bildirildi.

Görüşmede Austin, egemenlik haklarını savunması konusunda ülkesinin Filipinler'e verdiği desteğin altını çizdi.

Austin, ABD ve Filipinler arasındaki karşılıklı savunma anlaşmasının Güney Çin Denizi de dahil Pasifik'teki her yerde her iki ülkenin silahlı kuvvetlerini, gemilerini ve uçaklarını kapsadığını yineledi.

İkili ayrıca uluslararası hukukun izin verdiği her yerde tüm ulusların güvenli bir şekilde faaliyet gösterme haklarının korunmasının önemine vurgu yaptı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi taahhüdünde bulundu.

Filipinler, 23 Mart'ta Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturan "BRP Sierra Madre" adlı savaş gemisine rutin ikmal yapan sahil güvenlik gemilerine, Çin tarafından tazyikli su sıkıldığını bildirmişti.

Olayda geminin "hasar gördüğü" belirtilirken, ona eşlik eden başka bir sahil güvenlik gemisinin de engellendiği kaydedilmişti.

Çin tarafından yapılan açıklamada ise Filipinler gemilerinin tekrar eden uyarılara ve rota kontrollerine rağmen bölgeye girdiği, Çin tarafının buna karşı yasal kontrol, engelleme ve tahliye müdahalesinde bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Austin, Filipinler'e desteğini yineledi - Son Dakika

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