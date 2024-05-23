ABD Savunma Bakanı Gazze'deki Durumu İsrail Savunma Bakanıyla Görüştü - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Gazze'deki Durumu İsrail Savunma Bakanıyla Görüştü

ABD Savunma Bakanı Gazze\'deki Durumu İsrail Savunma Bakanıyla Görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu ve bölgeye insani yardımların artırılmasını ele aldı. Austin, İsrail hükümetini, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden insani yardım akışının tekrar başlaması için Mısır ile görüşmeleri nihayete erdirmeye teşvik etti. ABD'nin İsrail'e destek taahhüdü de yinelendi.

23.05.2024 11:01
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki durumu konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder'ın, ikilinin telefon görüşmesine dair yaptığı yazılı açıklamaya göre, taraflar, Gazze'deki durumu ve bölgeye insani yardımların artırılmasını ele aldı.

Bu kapsamda Austin, İsrail hükümetini, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden insani yardım akışının tekrar başlaması için Mısır ile görüşmeleri nihayete erdirmeye teşvik etti.

Austin, Gazze'deki insani yardım operasyonları ve askeri operasyonları birbirinden ayıracak etkili bir mekanizma kurulması gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede, ABD'nin İsrail'e destek taahhüdü de yinelendi.

Austin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrailli liderler hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmasına ABD'nin itiraz ettiğini de hatırlattı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 517 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Gazze'deki Durumu İsrail Savunma Bakanıyla Görüştü - Son Dakika

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