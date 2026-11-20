ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ekvador'un başkenti Kito'da Devlet Başkanı Daniel Noboa ile bir araya gelerek Washington'ın narkoterörizmle mücadeleye desteğini yineledi.

Hegseth, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ekvador'un narkoteröristlere karşı mücadelesine verdiğimiz kararlı desteği bir kez daha teyit etmek üzere Devlet Başkanı Daniel Noboa ile görüştüm." ifadelerini kullandı.

Görüşmede "narkoterörist tehditlerle mücadele etme, sınır güvenliğini güçlendirme ve ortak güvenliğimiz için somut sonuçlar elde etme" konusundaki ortak kararlılığı ele aldıklarını belirten Hegseth, "Amerika Kıtası Kartellerle Mücadele Koalisyonu'nun (A3C) kurucu üyesi Ekvador, doğu Pasifik boyunca ve sınırlarında narkoterörist örgütler ve ağlarla mücadelede öncü rol üstlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Kito'nun tarihi merkezinde yer alan ve yürütme organının merkezi konumundaki Carondelet Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Ekvador hükümeti tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Latin Amerika turu kapsamında Ekvador'dan önce Venezuela ve Kolombiya'yı ziyaret etmişti.