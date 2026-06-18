ABD Savunma Bakanı'ndan NATO 3.0 Değerlendirmesi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Avrupa'daki ABD kuvvetlerinin konuşlanmasını ve üslenmesini inceleyecek 6 aylık bir "Savunma Bakanlığı Değerlendirmesi" başlattıklarını belirterek, "Bu bazı ülkelerin başarısız olacağı, bazılarının ise başarıyla geçeceği bir değerlendirme olacaktır. Nihai amaç hem ABD'nin kuvvet konuşlanmasını iyileştirmek hem de NATO 3.0'ı güçlendirmektir." açıklamasını yaptı.

Hegseth, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın başlangıcında yaptığı konuşmada, NATO müttefiklerinin artık daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda olduğunu söyledi.

Bu kapsamda bugün Avrupa'daki ABD kuvvetlerinin konuşlanmasını ve üslenmesini inceleyecek 6 aylık bir "Savunma Bakanlığı Değerlendirmesi" başlattıklarını duyuran Hegseth, "6 aya kadar sürebilir, daha kısa da olabilir. Buna 'NATO 3.0 Değerlendirmesi' diyelim." ifadelerini kullandı.

Pete Hegseth, çalışmanın ABD ordusu, Kongre ve müttefiklerle istişarelere yer vereceğini kaydederek, "Ancak kimsenin şüphesi olmasın, bu gerçek bir inceleme olacaktır." diye konuştu.

Temel amacın, NATO'nun Avrupa'nın savunmasında liderliği üstlenmesi yönünde hızlı ve geri döndürülemez biçimde ilerlediğinden emin olmak olduğunu ifade eden Hegseth, Avrupa'nın kendi savunmasının birincil sorumluluğunu üstlenmesi, ABD kuvvetlerinin küresel ihtiyaçlara uygun şekilde konuşlandırılması ve üs ile hava sahası erişimlerinin açık ve güvence altında olmasını sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

"Bizim harcamamız müttefiklerin katkılarına bağlı olacak"

Hegseth, aynı zamanda bundan sonra ABD'nin NATO'ya yaptığı yıllık mali katkıların diğer ülkelerin savunma harcaması hedeflerini karşılamasına bağlı olacağına değinerek, "Diğer müttefikler gerekli harcamaları yapmazsa bizim katkımız da azalacaktır." uyarısında bulundu.

ABD'nin Avrupa'nın savunmasına Avrupalı müttefiklerinden daha fazla önem veremeyeceğini ve onlar adına daha fazla ödeme yapamayacağını vurgulayan Hegseth, gerekeni yapmayan müttefikleri de yakından izleyeceklerini dile getirdi.

Pete Hegseth, "Bu bazı ülkelerin başarısız olacağı, bazılarının ise başarıyla geçeceği bir değerlendirme olacaktır. Nihai amaç hem ABD'nin kuvvet konuşlanmasını iyileştirmek hem de NATO 3.0'ı güçlendirmektir." dedi.

Yaklaşımın yapıcı olmayı hedeflediğini belirten Hegseth, Avrupa'nın Lahey Zirvesi'nde verdiği söz doğrultusunda kendi konvansiyonel savunmasının birincil sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Müttefiklerimizin bunu başarabileceğini biliyoruz. Artık zamanı gelmiştir." mesajını verdi.

"NATO'yu yeniden gerçek askeri güce ve caydırıcılığa odaklanan bir ittifaka dönüştürmeliyiz"

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin çok açık bir şekilde "NATO çok uzun süre sadece kağıt üzerinde güçlü görünen, tek taraflı işleyen bir yapı olduğu" konusunda uyardığını kaydeden Hegseth, artık bu dönemin sona erdiğinin altını çizdi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Lahey Zirvesi'nin ve savunma harcamalarına ilişkin taahhütlerin amacının da bu olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Amaç, NATO'yu yeniden gerçek askeri güce ve caydırıcılığa odaklanan bir ittifaka dönüştürmektir. Soğuk Savaş'ı kazanan NATO 1.0 modelini esas alan bir NATO 3.0 inşa ediyoruz. Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında müttefiklerimizin öncü rol üstlenmesi gerekiyor. NATO'nun her zaman olması gereken şey de buydu. Avrupa'nın ABD'ye bağımlı olması amaçlanmamıştı. Avrupa'nın, güçlü bir Amerika ile müttefik olan askeri bir güç olması gerekiyordu. NATO 1.0'ın özü buydu."

Hegseth, daha sonra NATO 2.0 döneminde ittifakın Avrupa'nın savunulmasına odaklanmaktan uzaklaştığını, savaşma kabiliyetiyle ilgisi olmayan alan dışı operasyonlara yöneldiğini savundu.

Bu dönemde tanklar, savaş uçakları ve hava savunma sistemleri yerine toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği ve savunma harcamalarında kısıtlamalar gibi hususların ön plana çıktığına işaret eden Hegseth, "Avrupa'nın sınırları sonuna kadar açıldı, sosyal devletler büyüdü, savunma bütçeleri küçüldü ve Avrupa'nın kendine ve medeniyetine olan inancı zayıfladı. NATO yönünü kaybetti. NATO 2.0 dikkat dağınıklığının, sanayisizleşmenin ve askeri kapasite kaybının dönemi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Hegseth, bu dönemin aynı zamanda "bedavacılığın dönemi" de olduğunu belirterek artık bu "kayıp yıllara" geri dönmeyeceklerini söyledi.

NATO 3.0 vizyonuyla ittifakın köklerine dönmesini, gerçek bir askeri ittifak haline gelmesini ve Avrupa'nın sürdürülebilir caydırabilecek güce ulaşmasını istediklerini aktaran Hegseth, bazı müttefiklerin gereken mesajlarını aldığını ancak göz ardı edilemeyecek ciddi gerilemeler de yaşandığını dile getirdi.

Hegseth, "Tüm açıklığımıza rağmen bazı başkentler hala verilen mesajı anlamış görünmüyor. Başkan Trump'ın ortaya koyduğu tarihi gerekliliği ve NATO'nun yeniden güçlü ve etkili bir askeri ittifaka dönüştürülmesi ihtiyacını kavrayamayan çok fazla müttefik var. Başkan Trump müttefiklerimize basit bir sınav verdi: Amerika yardım istediğinde yanında olacaklar mı? Ne yazık ki çok sayıda ülke bu sınavı geçemedi." diye konuştu.

ABD'nin nesiller boyunca Avrupa'yı savunduğunu, ancak buna rağmen Trump'ın Avrupa üsleri ve limanlarını kullanma talebine çok sayıda müttefikin "hayır" dediğini anımsatan Hegseth, "Bu ülkeler, askerlerimizin güvenilir üs erişimi ve hava sahası geçiş haklarını engelleyerek Amerikalı kadın ve erkek askerleri riske attı. Oysa bunlar hiçbir zaman tartışma konusu olmamalıydı." dedi.

Pete Hegseth, NATO'nun en büyük ekonomilerinden bazılarının hala "bedavacılık döneminin" devam ettiğini düşündüklerini belirterek artık bu yaklaşımın kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Bu nedenle NATO'nun olması gereken şeye dönüşmesi için çabalarını artırdıklarını aktaran Hegseth, bunu "Avrupa'nın kendi savunmasında başrolü üstlendiği dengeli bir ittifak" olarak tanımladı.