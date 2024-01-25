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ABD Senatörleri, Biden'a Husilere Saldırının Yetkisini Sordu - Son Dakika
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ABD Senatörleri, Biden'a Husilere Saldırının Yetkisini Sordu

ABD'de senatörler, Başkan Joe Biden'a Kongrenin onayının alınmadığına işaret ederek 'hangi yetkiyle Husilere saldırıldığını' sordu. Senatörler, ABD güçlerinin Husilere saldırılarına dair Biden'a ortak mektup yazdı. Senatörlerin itirazları, Beyaz Sarayın Husilere karşı saldırılarını birkaç ay daha sürdürmeye hazırlandığı iddialarının ardından geldi.

ABD Senatörleri, Biden\'a Husilere Saldırının Yetkisini Sordu
25.01.2024 - 13:05,
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ABD'de senatörler, Başkan Joe Biden'a Kongrenin onayının alınmadığına işaret ederek "hangi yetkiyle Husilere saldırıldığını" sordu.

The Hill gazetesinin haberine göre, senatörler Todd Young, Tim Kaine, Chris Murphy ve Mike Lee, ABD güçlerinin Husilere saldırılarına dair Biden'a ortak mektup yazdı.

Senatörlerin itirazları, Beyaz Sarayın Husilere karşı saldırılarını birkaç ay daha sürdürmeye hazırlandığı iddialarının ardından geldi.

Mektupta senatörler, şu ifadeleri kullandı:

"Husilere karşı ABD'nin askeri eylemde bulunması için Kongrenin mevcut bir yetkisi yok. Husiler ve destekçileri yani İran, gerilimin tırmanmasının sorumluluğunu taşısa da ani bir saldırıyı püskürtme ihtiyacı olmadıkça Anayasa, ABD'nin Kongrenin onayı olmadan askeri harekata girişmemesini gerektiriyor."

Senatörler, ABD'ye ait ticari gemileri savunmak için askeri harekat düzenlenmesinin yetki dahilinde olduğunun iddia edilebileceğini ancak Kızıldeniz'den geçen gemilerin çoğunun ABD gemisi olmadığına dikkati çekti.

"ABD personelini ve varlıklarını korumak, Husileri eylemlerinden sorumlu tutmak ve ilave saldırıları caydırmak için atılacak akıllı adımları desteklediklerini" kaydeden senatörler, Kongrenin askeri harekata izin vermeden önce dikkatle düşünmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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