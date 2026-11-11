ABD Senatörü Sayed, Hegseth'i İran savaşında kötü yönetimle suçlayıp istifa çağrısı yaptı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde ülke tarihinin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'la savaşı kötü yönettiğini belirterek, Hegseth'e görevinden istifa etmesi çağrısında bulundu.

Sayed, CNN kanalına yaptığı açıklamada Bakan Hegseth'e seslendi.

Senatoya seçilen ilk Müslüman senatör Sayed, "Şu anda Pete Hegseth olduğunuzu hayal edebiliyor musunuz? (Hegseth) Neden hala bu işi yapıyorsun? Bu işte çok kötüsün. Sorumluluklarını yerine getiremiyorsun. (İran ile) Savaşı kötü yönettin ve ne yapmaya çalıştığını kimse anlayabilmiş değil." dedi.

Hegseth'in her gün yeni bir "kültür savaşı" başlatmaktan söz ettiğini ve hukuka aykırı bir savaş yürüttüğünü savunan Sayed, Hegseth'e istifa etmesi çağrısında bulundu.

Trump'a seslendi

Programda Sayed, ABD Başkanı Donald Trump'ın isminin, ülkedeki ulusal sağlık sigortası sistemi olarak bilinen "Herkes için Medicare" (Medicare-for-All) programına verilmesini de önerdi.

Kameralara dönerek "Donald, eğer izliyorsan, buna senin adını verebiliriz." diyen Sayed, şunları kaydetti:

"Bir şeylerin üzerine kendi ismini koymayı sevdiğini biliyorum. Böylece, Amerika'da herkese sağlık güvencesi sağlama sözünü nihayet yerine getirebilirsin. Yani, eğer yapmak istersen, teklif masada."

CNN temsilcisi Kaitlan Collins'in, bu konuda ciddi olup olmadığını sorması üzerine Sayed, "Kesinlikle ciddiyim. Adının ne olduğu umurumda değil. Tek istediğim, bu ülkedeki insanların sağlık hizmetine erişebilmesi." dedi.

Hegseth'e yönelik suçlamalar

ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik 8 maddelik önergeyi Temsilciler Meclisine sunmuştu.

Massie, Hegseth'i Kongreden izin almadan savaş yürütmek, sivillerin korunmasına yönelik önlemleri zayıflatmak ve yargısız infazlar gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Hegseth'in görevden alınması ve gelecekte federal görev üstlenmesinin yasaklanması talep edilen önergede, İran, Yemen, Venezuela ve Karayipler'deki ABD askeri operasyonlarına ilişkin suçlamalar yer alıyordu.

Önergede ayrıca Hegseth'in askeri denetim, sivil kayıplar ve ifade özgürlüğü konularındaki tutumuna ilişkin iddialara yer verilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, dün Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınmasına yönelik azil girişimini engelleyen kararı, 204'e karşı 211 oyla kabul etmişti.