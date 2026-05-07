ABD Senatosu Heyeti, Çin ile Görüştü

07.05.2026 19:48
Cumhuriyetçi ve Demokrat Senatörlerden oluşan heyet, Trump'ın ziyareti öncesi Çinli yetkililerle görüştü.

ABD Senatosunun Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili üyelerinden oluşan heyet, Başkan Donald Trump'ın 14-15 Mayıs'ta yapmayı planladığı ziyaret öncesinde Çin'de üst düzey yetkililerle görüştü.

Trump'a yakın olarak bilinen Cumhuriyetçi Senatör Steve Daines öncülüğündeki heyet, Başbakan Li Çiang, Meclis Başkanı Cao Lıci ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Xinhua'nın haberine göre Başbakan Li, görüşmede Çin'in, iki ülke devlet başkanlarının vardıkları mutabakat doğrultusunda ABD ile diyaloğu ve iletişimi güçlendirmeyi, her düzeyde temasları ve farklı alanlarda işbirliğini geliştirmeye uygun bir atmosferi yaratmayı istediklerini belirtti.

Tayvan sorununun Çin'in temel çıkarı ve ABD-Çin ilişkilerinin aşılmaması gereken kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Li, Washington yönetiminin bu konuda dikkatli davranması gerektiğinin altını çizdi.

Meclis Başkanı Cao da heyetle görüşmesinde, Çin ile ABD arasında istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirilmesinin her iki ülke halklarının ortak çıkarı olduğu kadar uluslararası toplumun da genel beklentisi olduğuna işaret ederek, Çin'in kalkınmasını akılcı ve objektif açıdan görerek, farklılıkları uygun şekilde yönetme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Vang ise Çin ve ABD'nin, karşılıklı saygıyı ilişkilerin temeli, barış içinde bir arada yaşama ilkesi ve kazan-kazan işbirliğini hedef olarak görerek büyük ülkelerin anlaşmanın doğru yolunu bulması ve dünya barışı ile istikrarına birlikte katkı sağlaması gerektiği mesajını verdi.

Çin'e İran ve Hürmüz Boğazı konusundaki çabaları için teşekkür etti

Senatör Daines de heyetin Vang ile görüşmesinde, ABD'nin Çin ile ayrışmayı değil gerilimi azaltmayı hedeflediğini, ilişkilerde istikrar ve karşılıklı saygı istediğini vurguladı.

Çin'in Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusundaki çabalarını takdir ettiklerini dile getiren Daines, Vang'ın dün Çin'i ziyaret eden İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüşmesine işaret ederek, "İran'daki çatışmanın sonlandırılması ve barışçı çözüme ulaşması için gösterdiğiniz kişisel çaba için size teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Daines, Trump'ın ilk döneminde iki ülke arasında tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimin çözümü için yürütülen, Faz-1 anlaşması ile sonuçlanan müzakerelerde Beyaz Saray'a danışmanlık yapmıştı.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci iktidar döneminde de bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti.

ABD Başkanı'nın daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen Çin ziyareti, İran'daki savaşla ilgilenmek üzere ülkesinde bulunması gerektiği gerekçesiyle 14-15 Mayıs'a ertelenmişti.

Kaynak: AA

