ABD Senatosu, İran ile savaş yetkisini reddetti - Son Dakika
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ABD Senatosu, İran ile savaş yetkisini reddetti

17.06.2026 10:45
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İran'la sağlanan mutabakat sonrası savaş yetkileri tasarısı, Senatoda gerekli çoğunluğu bulamadı.

ABD Senatosunda, İran ile savaşın sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısı, Tahran ile sağlanan mutabakatın ardından reddedildi.

İran'a saldırılarla başlayan savaşın başından bu yana Kongrede düzenli olarak oylamaya sunulan ve Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısı, dün Senatoda bir kez daha oylandı.

ABD ile İran arasında 15 Haziran'da sağlanan mutabakat sonrasına denk gelen oylamada, 47 "evet"e karşılık 48 "hayır" oyuyla gerekli çoğunluk sağlanamadı.

Birçok Demokrat Senatörün yanı sıra 4 Cumhuriyetçi Senatörün de lehe oy kullandığı tasarı, böylece Senatodan yine geçemedi.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor. Aynı yasa, Kongrenin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın, yürütülen müzakerelerin ardından, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaları sonlandırmak üzere mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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