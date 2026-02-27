ABD, Sinaloa Karteli Liderleri İçin 10 Milyon Dolar Ödül Sunuyor - Son Dakika
ABD, Sinaloa Karteli Liderleri İçin 10 Milyon Dolar Ödül Sunuyor

27.02.2026 11:45
ABD, Sinaloa Karteli liderleri Rene ve Alfonso Arzate Garcia'nın yakalanması için 10 milyon ödül veriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sinaloa Karteli'nin Meksika'nın Baja California Sur eyaletindeki liderleri olduğu öne sürülen 2 kişinin tutuklanması veya yakalanması konusunda bilgi sağlayan kişilere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Rene Arzate Garcia ve Alfonso Arzate Garcia hakkında bilgi verenlere şüpheli başına 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini bildirdi.

İkilinin son 15 yıldır Sinaloa Karteli adına Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana kentini ortaklaşa kontrol ettiği kaydedilerek, kartel faaliyetlerinin sürdürülmesinde kilit rol oynadıkları ifade edildi.

Ödül teklifinin, ABD Adalet Bakanlığının Rene Arzate Garcia aleyhine "uyuşturucu terörizmi, sürekli suç örgütü yönetimi, yabancı terör örgütüne maddi destek, uyuşturucu dağıtımı için uluslararası komplo ve kara para aklama" suçlamalarıyla yeni bir iddianame yazılmasının ardından hazırlandığı belirtildi.

Sinaloa Karteli'nin önde gelen isimlerinden "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'nın Temmuz 2024'te tutuklanmasının ardından kartel, biri eski uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın mirasçıları, diğeri ise El Mayo'nun sadık destekçileri tarafından kontrol edilen 2 gruba bölünmüştü.

Bu güç mücadelesi, bölgedeki cinayet, silahlı saldırı ve kaçırma vakalarının artmasına yol açmış, 2025'te eyalette 1654 cinayet ve 2 bin 320 kaçırılma vakası yaşandığı, 1445 kişinin de halen kayıp olduğu açıklanmıştı.

ABD, Sinaloa Karteli'ni "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

