ABD, Suriye'deki Terörist Saldırıları Kınadı

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD, son günlerde Suriye'nin batısında insanları katleden, aralarında yabancı cihatçıların da bulunduğu radikal İslamcı teröristleri kınıyor, hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı diliyor. ABD, Suriye'nin etnik azınlıkları olan, Aleviler, Dürziler, Hristiyanlar ve Kürtlerin yanında duruyor" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriye'de yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD, son günlerde Suriye'nin batısında insanları katleden, aralarında yabancı cihatçıların da bulunduğu radikal İslamcı teröristleri kınıyor, hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı diliyor. ABD, Suriye'nin etnik azınlıkları olan Aleviler, Dürziler, Hristiyanlar ve Kürtlerin yanında duruyor. Suriye'nin geçici yöneticileri, Suriye'nin azınlık topluluklarına yönelik bu katliamların faillerini sorumlu tutmalıdır" ifadeleri yer aldı.