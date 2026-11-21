WASHINGTON, 21 Kasım (Xinhua) -- ABD Tarım Bakanlığı bu hafta başında bir siber saldırıya uğradı. Ülkenin gıda güvenliğinden sorumlu kurumda tutulan hassas bilgilerin ele geçirilmiş olabileceğinden endişe duyuluyor.

NBC News'ün konu hakkında bilgi sahibi iki eski bakanlık yetkilisine dayandırdığı cuma günkü haberine göre, bilgisayar korsanları çiftçilere ödeme yapılmasını sağlayan bakanlığın sistemine erişti. Bakanlık perşembe günü kurum çalışanlarını saldırı konusunda bilgilendirdi.

ABD'de bir süredir hava ulaşımı, bankacılık ve ulusal güvenlik sistemlerinde aksaklıklara yol açan teknolojik boyutta kesintiler yaşanıyor.

Son günlerde küresel çapta yaşanan bir kesinti yüz milyonlarca Microsoft kullanıcısını etkilerken, ABD genelinde uçuşların geçici olarak durdurulmasına yol açan iletişim arızası nedeniyle yaklaşık 20.000 uçuş aksadı.

Ayrıca ABD'nin birçok büyük bankasında binlerce müşteri çevrimiçi hesaplarına erişmekte sorun yaşarken, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın kullandığı yüksek gizlilik seviyesine sahip kurum içi iletişim ağı da devre dışı kaldı.

Son dönemde yaşanan kesintilerin siber saldırı kaynaklı olduğuna dair henüz kanıt bulunmuyor. ABD istihbarat yetkilileri çarşamba günü yaptıkları açıklamada, aksaklıkların koordineli veya devlet destekli bir saldırıdan değil, bakım çalışmaları ve teknik değişikliklerle bağlantılı birbirinden bağımsız hizmet kesintilerinden kaynaklandığını belirtti.

Teknolojik kesintilere yönelik eleştirilerin artması üzerine ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü Ağustos 2025'ten bu yana görevde bulunan Beyaz Saray Ulusal Siber Direktörü Sean Cairncross'u görevden aldı.

Axios'un haberini dayandırdığı iki kaynak, Cairncross'un görevden ayrılma konusunda rıza gösterdiğini belirtirken, Beyaz Saray'dan iki yetkili, Trump'ın yeni özel kalem müdürü Stephen Miller'ın "siber güvenlik konusunda yeterince güçlü yetkinliklere sahip olmadığını" öne sürerek, Cairncross'un görevden alınması için baskı yaptığını söyledi.

Axios'un haberine göre Trump, Savunma Bakanlığı Bilişimden Sorumlu Üst Yöneticisi Kirsten Davies'i yeni ulusal siber direktör olarak atadı. Bu pozisyona atamalar için Senato'dan onay alınması gerekiyor.